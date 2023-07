Neues von Alexander Nübel. Seit seinem Abgang beim FC Schalke 04 wartet der Keeper auf den ganz großen Durchbruch. Beim FC Bayern München und gegen Manuel Neuer sollte dieser gelingen. Daraus geworden ist bis heute nichts.

Jetzt bahnt sich der nächste Paukenschlag um Alexander Nübel an. Offenbar will er das Kapitel Rekordmeister beenden. Dafür ist er sogar bereit, den großen Traum vom Spitzenfußball erstmal hinter sich zu lassen.

Alexander Nübel: Wechsel steht bevor

Lange spekulierte man, welchen Schritt der 26-Jährige als nächstes gehen würde. Nach zwei durchaus erfolgreichen Jahren bei der AS Monaco, sah es so aus, als wolle er in München endlich um den Stammplatz kämpfen. Schließlich fehlt Neuer seit einem halben Jahr verletzt – die Bedingungen sahen gut aus.

Nun aber offenbar die Wende! Nach Informationen der „Sport Bild“ steht der einstige Schalker vor einem Wechsel innerhalb der Bundesliga. Für Alexander Nübel hieße es so allerdings demnächst Abstiegskampf statt internationaler Fußball.

Transfer zu Bundesligisten?

Dem Bericht zufolge gelte der VfB Stuttgart als großer Favorit auf eine Verpflichtung des Keepers. Die Schwaben seien der einzige Bundesliga-Verein, bei dem sich Alexander Nübel einen Wechsel vorstellen könne.

Entscheidend für ihn, ist die Garantie von Spielpraxis. Diese ist beim Relegations-Sieger durch den Abgang von Florian Müller vorhanden. Zudem habe der FC Bayern München seinen Spieler bereits für den Medizincheck freigestellt und einem Wechsel zugestimmt.

Alexander Nübel: Tür im Ausland geht auf

Allerdings soll es wohl noch einen zweiten möglichen Abnehmer geben. In dem Bericht ist die Rede von einem Klub aus dem europäischen Ausland. Näher wird auf diesen nicht eingegangen.

So ganz scheint der FC Bayern München Alexander Nübel aber noch nicht abgeschworen zu haben. Bei einem etwaigen Verkauf will man sich wohl eine Rückkaufklausel sichern – für den Fall, dass der Ex-Schalker richtig durchstartet.