Alexander Nübel: Heftige Ohrfeige für Ex-S04-Star! Das wäre vernichtend

Nach seiner zweijährigen Leihe zur AS Monaco wird Alexander Nübel in einigen Tagen wieder zum FC Bayern zurückkehren. Dort, wo sich der Ex-S04-Star eine steile Karriere erhoffte und unbedingt die Nummer eins werden wollte.

Allerdings hat es Alexander Nübel nicht leicht. Zum einen kehrt Manuel Neuer von seiner Verletzung zurück, dann gibt es auch noch Yann Sommer und eine weitere bittere Nachricht für den Torhüter. Die Münchener würden dem 26-Jährigen damit deutlich zeigen, dass sie nicht mehr mit ihm planen.

Alexander Nübel: Heftige Ohrfeige für Ex-S04-Star!

2020 verließ Alexander Nübel den FC Schalke 04 und wechselte ablösefrei zum FC Bayern. Der Torhüter galt als einer der vielversprechendsten Talente in Deutschland und wurde schon als Nachfolger von Manuel Neuer gehandelt. Nach drei Jahren sieht alles jedoch anders aus. Der 23-Jährige kommt aus einer zweijährigen Leihe vom AS Monaco zum deutschen Rekordmeister zurück.

Auch interessant: Völlig irre! Schalke-Fan will 50.000 Euro spenden – und hat eine Forderung an alle S04-Anhänger

Planen die Münchener mit ihm? In den vergangenen Jahren machten die Verantwortlichen nicht den Eindruck, als würde Nübel in den Planungen eine Rolle spielen. Sein Vertrag in München läuft noch bis Sommer 2025.

Doch das Kapitel beim FC Bayern könnte ein schnelles Ende nehmen. Neben Rückkehrer Manuel Neuer ist da auch noch Yann Sommer. Aber als wäre das nicht schon heftig genug, wollen die Münchener einen neuen Keeper verpflichten.

Bayern will neuen Keeper holen

Wie die portugiesischen Fachzeitungen „A Bola“ und „O Jogo“ berichten, ist der FC Bayern im Rennen um Torhüter Diogo Costa vom FC Porto eingestiegen. An dem Nationaltorwart war der Meister bereits im Januar interessiert, holte dann aber Sommer. Costa würde 50 bis 75 Millionen Euro Ablöse kosten. Eine Verpflichtung des Torwarts wäre der nächste Beweis, dass die Bayern nicht mehr mit Alexander Nübel planen.

Mehr News für dich:

Ob es zu einem Wechsel kommen wird, wird sich zeigen. Die Zeichen stehen aber auf Abschied. Wohin es Nübel in der kommenden Saison hinziehen könnte, wird sich dann zeigen. „Ich bin mit dem FC Bayern im Austausch und auf Vereinssuche“, sagte indes sein Berater, Stefan Backs der „Sport Bild“: „Der Wechsel muss passen und für Alex den nächsten Schritt bedeuten. Wir versuchen, eine Lösung zu finden.“