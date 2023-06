Dass die Fans des FC Schalke 04 dafür bekannt sind, im positiven Sinne verrückt zu sein, beweisen sie fast schon Jahr für Jahr. Egal ob es bei Auswärtsspielen oder nach dem Training – die königsblauen Anhänger zeigen immer wieder, wie sehr sie ihren Lieblingsverein l(i)eben. So auch Norbert Hauka.

Vielen Fans dürfte der Name ein Begriff sein. Auf Mitgliederversammlungen des FC Schalke 04 sorgt Hauka immer wieder für Lacher. Nun aber hat er eine völlig irre Aktion geplant. Er möchte dem verschuldeten Absteiger aus dem Ruhrgebiet unter die Arme greifen, damit der Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga gelingt. Dafür wendet er sich im DER WESTEN-Gespräch auch an die anderen S04-Fans.

FC Schalke 04: Fan will 50.000 Euro spenden

Sowohl bei der vergangenen als auch bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des FC Schalke 04 hat Norbert Hauka allen die Show gestohlen. 2022 ging als er Redner zum Pult, schmetterte ein zu Herzen gehendes Lied und bat anschließend den Vorstandsvorsitzenden Bernd Schröder um ein Glas Wasser. Anschließend spritzte er das Wasser in Richtung Vorstand, der genau wie alle Fans im Stadion aus dem Lachen nicht mehr herauskam (Hier mehr dazu).

Nun sorgte Hauka wieder für Aufregung und vor allem Verwunderung. Bei der Jahresversammlung am vergangenen Samstag (17. Juni) meldete er sich wieder als Redner an und wieder sang er ein Lied. Doch was den Mitgliedern und Verantwortlichen des S04 in Erinnerungen bleiben wird, ist viel mehr das Angebot, das Hauka machte. So stellte der Unternehmer aus Minden den Gelsenkirchenern einen Geldbetrag in Höhe von 50.000 Euro in Aussicht. Leihweise und unverzinst für 15 Monate, um neue Spieler zu verpflichten. Viele Anhänger in den sozialen Medien feiern ihn dafür. Nun erklärt er im DER WESTEN-Gespräch, was ihn dazu bewegt.

Er habe sich viele Gedanken gemacht vorher, weil ihm der Verein am Herzen liegt. Der Traditionsverein gehöre nämlich in die Bundesliga und müsse dafür gute Transfer tätigen. „Wir brauchen jetzt sofort Spieler, die uns Siege bringen. Und die kosten halt nun mal Geld, das wir nicht haben“, so Hauka. Ihm sei natürlich klar, dass die 50.000 Euro dem Verein nicht viel bringen. Aber er hoffe auf andere Fans, die sich ein Beispiel an ihm nehmen.

Hauka hofft auf weitere Fans, die spenden wollen

„Wenn ungefähr 100.000 Fans ein Jahr lang dem Verein einen Beitrag spenden wollen, dann würde da sehr viel Geld zusammenkommen für neue Spieler“, sagt Hauka und hofft auch auf einige andere Unternehmen aus dem Ruhrgebiet, die dem FC Schalke 04 dabei unter die Arme greifen wollen. „Wir benötigen Geldgeber die uns jetzt zinslos für 15 Monate Geld zur Verfügung stellen. Damit die Gelder zurückgezahlt werden können, können sich Mitglieder dazu verpflichten, ab sofort Geld zu spenden oder über einen Zeitraum von zwölf Monaten kleinere Spenden zu leisten. Somit wäre die Refinanzierung der Darlehen gewährleistet“, so Hauka weiter.

Seine Rechnung: Bei einer Summe von 50 Euro monatlich und Beteiligung von circa 60 Prozent der Mitglieder wären dies 60 Millionen Euro. Hauka meint, dass es so etwas noch nie gegeben hat.

Eine Aktion, die sicherlich in Deutschland einmalig wäre. Hauka hat auf der Mitgliederversammlung der Finanz-Vorständin Christina Rühl-Hamers einen Umschlag mit den Kontaktdaten des S04-Fans gegeben. Hamers nahm ihn dankbar an und will den Vorschlag prüfen. „Ich würde sagen, wir setzen uns mal zusammen“, sagte sie. Bislang kam aber noch niemand auf Hauka zu. Dennoch ist die Hoffnung da, dass der Klub sich bei ihm meldet. Ob es tatsächlich zu solch einer einmaligen Spenden-Aktion kommen wird, wird sich zeigen. S04-Fan Hauka zeigt einmal mehr, dass die königsblauen Anhänger völlig verrückt sind – natürlich im positiven Sinne.