FC Schalke 04: Star setzt deutliches Zeichen – DAS ist alles andere als selbstverständlich

Nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga hat sich der FC Schalke 04 von zahlreichen Spielern verabschiedet. Neben Tom Krauß war vor allem der Abgang von Moritz Jenz und Alex Kral richtig bitter. Es werden aber noch einige weitere Akteure folgen, die den Verein verlassen werden.

Anders als Marcin Kaminski, der weiterhin dem FC Schalke 04 erhalten bleibt. Dabei setzte er direkt nach dem Abstieg ein deutliches Zeichen und wird von den S04-Fans für gefeiert.

FC Schalke 04: Star setzt deutliches Zeichen

Er schaffte den Aufstieg mit dem FC Schalke 04, stieg aber direkt wieder ab. Zum Ende der Saison wäre sein Vertrag abgelaufen, doch Marcin Kaminski wollte unbedingt bei den Königsblauen bleiben – trotz Interesse anderer Klubs. Bei der Vertragsverlängerung bot S04 ihm zuerst nur einen Einjahresvertrag an, doch Kaminski wollte einen Zweijahresvertrag.

Anschließend einigten sich beide Parteien auf einen Einjahresvertrag plus die Option auf ein weiteres Jahr, sollte der polnische Innenverteidiger im Schnitt jedes zweite Pflichtspiel zum Einsatz kommen, berichtet die „Sport Bild“. Als ganzes Spiel zählt dabei nur ein Einsatz, der mindestens 45 Minuten dauert. Bei weniger wird es als halbes Spiel gewertet.

Was die S04-Fans allerdings feiern, ist vielmehr die Tatsache, dass Kaminski sich erst nach dem letzten Spiel dazu entschieden hatte. Eine Stunde nach dem bitteren Abstieg aus der Bundesliga, ließ der Linksfuß sein Umfeld wissen, dass er bleiben möchte.

Kaminski-Aktion wird von Fans gefeiert

Dabei hatte er höher dotierte Angebote aus dem Ausland, entschied sich aber für einen Verbleib beim FC Schalke 04. Nach einem Abstieg ist das nicht selbstverständlich. Viele Spieler suchen dann eher das Weite und wollen in der 1. Bundesliga bleiben – so wie es aktuell bei Marius Bülter und Rodrigo Zalazar der Fall ist. Die beiden S04-Stars könnten schon bald neue Abnehmer finden. Bülter wird mit der TSG Hoffenheim in Verbindung gebracht.

In den sozialen Netzwerken gibt es eindeutige Meinungen zu Kaminskis Verbleib. „Nur Liebe für diesen Mann“, „Ehrenmann. Charaktere wie Kaminski und Terodde geben mir ein gutes Gefühl für die kommende Saison und „Schön, dass wir noch Spieler mit Charakter haben“, heißt es von den königsblauen Anhängern.