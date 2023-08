FC Schalke 04: Neuzugang Kabadayi verrät pikantes Wechsel-Detail – „Komme, was wolle“

Völlig überraschend hat der FC Schalke 04 am Donnerstag (3. August) Yusuf Kabadayi präsentiert. Der Youngster wird in dieser Saison vom FC Bayern ausgeliehen. Königsblau besitzt zudem eine Kaufoption für den Flügelstürmer.

Die Verhandlungen mit Kabadayi liefen schon wohl über mehrere Monate, wie der Neuzugang des FC Schalke 04 jetzt auspackte. Die S04-Fans feiern ihn jetzt dafür.

FC Schalke 04: Kabadayi verrät pikantes Wechsel-Detail

Nach der 3:5-Niederlage gegen den Hamburger SV zum Auftakt hat der FC Schalke 04 auf dem Transfermarkt reagiert. Zwei Tage vor dem ersten Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern hat der Absteiger Yusuf Kabadayi vom FC Bayern ausgeliehen. Der Offensivspieler bleibt bis zum Ende der Saison. S04 hat aber eine Kaufoption. Bei den Münchenern verlängerte er aber gleichzeitig auch seinen Vertrag bis Sommer 2025.

Auf Instagram hat sich der Neuzugang den königsblauen Fans vorgestellt. „Liebe Schalker, ich freue mich riesig auf unsere gemeinsame Reise in diesem Jahr. Ich hoffe, euch alle bei meinem ersten Spiel zu erleben“, schreibt der Youngster und verrät dann ganz spannende Wechsel-Details.

„Ihr seid der Wahnsinn. Als ich gegen Frankfurt im Stadion war, wusste ich, dass ich nur zu Schalke 04 möchte. Komme, was wolle“, so Kabadayi. Das Spiel gegen die Eintracht war am 33. Spieltag der vergangenen Saison, als das ganze Stadion in Blau und Weiß geschmückt war. Am Ende reichte es aber nicht zu einem Sieg. Schalke und Frankfurt trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden.

Dank an Hechelmann und Büskens

Weiter schreibt der Neuzugang des FC Schalke 04: „Hierfür möchte ich meinen Dank aussprechen an die Verantwortlichen Andre (Sportdirektor Hechelmann, Anm. d. Red.), Rene (Assistent der Geschäftsführung Grotus, Anm. d. Red.) und Mike Büskens, die es mir einfach gemacht haben, diese Entscheidung zu treffen. Dankbar bin ich auch meiner Familie, meinen engsten Freunden und alle, die mich bis hier hin unterstützt haben! Dass ich heute hier stehe und diesen besonderen Schritt machen kann, hab ich vor allem meinem Berater zu verdanken. Auf weitere Jahre zusammen! In diesem Sinne GLÜCK AUF!“, so Kabadayi.

Bei den Fans kommt er für seine ehrliche Art direkt gut an. „Ich hoffe, wir ziehen die Kaufoption. Du gefällst mir jetzt schon“, „Sehr sympathisch“ und „Korrekter Typ! Blau steht dir viel besser“, heißt es in den Kommentaren auf Instagram.

Das erste Mal im S04-Trikot könnte Kabadayi bereits am Samstag (5. August, 20.30 Uhr) gegen Kaiserslautern zum Einsatz kommen.