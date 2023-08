Rückkehr zum FC Schalke 04? Entscheidung um Ex-S04-Star steht bevor

In den vergangenen Wochen und Monaten gab es zahlreiche Gerüchte um Spieler, die sich dem FC Schalke 04 anschließen sollen. Ein Name ist dabei besonders oft gefallen und worauf sich die Fans besonders gefreut haben: Darko Churlinov.

Der Aufstiegsheld des FC Schalke 04 aus der Zweitliga-Saison vor zwei Jahren wollte unbedingt zurück zum Revierklub. Eine schwere Blutvergiftung sorgte dafür, dass ein Wechsel nicht zustande kam. Jetzt ist Churlinov wieder fit und eine Entscheidung um seine Zukunft rückt näher.

FC Schalke 04: Spektakuläre Rückkehr?

Es wäre eine spektakuläre Rückkehr zum FC Schalke 04 geworden, wenn wohl die Blutvergiftung nicht wäre. Tagelang lag Darko Churlinov, der aktuell beim FC Burnley unter Vertrag steht, in seiner nordmazedonischen Heimat im Krankenhaus. Der 23-Jährige schwebte sogar in Lebensgefahr. Das alles war im Juni.

Ein Transfer zu den Königsblauen kam zu dem Zeitpunkt nicht infrage. Doch der Nationalspieler wurde aus dem Krankenhaus glücklicherweise entlassen und ist mittlerweile wieder vollständig genesen und einsatzbereit. Doch beim Premier-League-Aufsteiger Burnley hat der Flügelstürmer keine sportliche Zukunft mehr.

Was passiert jetzt mit ihm? Laut der „WAZ“ stehen bald Gespräche mit dem englischen Klub an. Dann wird sich zeigen, wo es den ehemaligen Schalker in Zukunft führen wird. Spielt er in der kommenden Saison wieder im S04-Dress?

Churlinov-Entscheidung steht bevor

Demnach sei eine Rückkehr zum FC Schalke 04 kein heißes Thema. Der Revierklub habe aktuell einige Flügelstürmer im Kader und holte am Donnerstag (3. August) zudem den Youngster Yusuf Kabadayi. Damit spiele ein weiterer Außenbahnspieler aktuell in den Planungen des Traditionsklubs keine wichtige Rolle mehr.

Vor einigen Wochen erklärte Sportdirektor Andre Hechelmann noch, dass ein Transfer von Churlinov nicht ausgeschlossen sei. „Wenn er wieder fit ist, können wir die Lage neu bewerten“, sagte er in einer Medienrunde.

Wohin es Churlinov in der kommenden Spielzeit ziehen wird, zeigt sich dann schon bald. Ob es doch noch zu einer Rückkehr kommen wird? Mit Tim Skarke gibt es außerdem noch einen anderen Wunschspieler von S04-Coach Thomas Reis, der auf der Flügelstürmer-Position beheimatet ist.