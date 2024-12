FC Schalke 04: Star meldet sich nach bitterer Nachricht – „Musste leider sein“

Es hatte sich angedeutet und war auch wohl unausweichlich: Nach zwei überzeugenden Leistungen in den vergangenen Wochen gibt es für den FC Schalke 04 eine bittere Nachricht: Mittelfeld-Star Amin Younes musste sich einer Knie-OP unterziehen.

Den Eingriff hat der Neuzugang des FC Schalke 04 auch hinter sich. Jetzt meldete sich Younes unmittelbar danach zu Wort. Den Königsblauen wird er im letzten Spiel des Jahres definitiv fehlen.

FC Schalke 04: Younes-OP erfolgreich

Kurz vor dem Düsseldorf-Spiel (1:1) musste Younes kurzfristig aus der Startelf des FC Schalke 04 gestrichen werden. Der Mittelfeldspieler verletzte sich beim Aufwärmen und konnte somit nicht auflaufen. Wenige Tage später verkündete S04 dann die befürchtete Nachricht: Younes wird auch gegen Elversberg nicht spielen können. Obendrein kommt noch dazu, dass er sich einer kleinen Operation unterziehen muss.

Auch interessant: Schalke 04: Tchibara-Bericht sorgt für Wirbel – ist schon alles entschieden?

Nach dem Eingriff meldete sich der Neuzugang. „Kleiner OP-Eingriff am Knie erfolgreich absolviert. Alhamdullilah (Auf Deutsch: Gott sei Dank)„, schreibt Younes auf Instagram in einer Story. „Musste jetzt leider einfach sein, aber mir geht’s schon wieder deutlich besser. Werde alles dafür tun, 2025 so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen zu können. Aber ich bin da wie immer Optimist. Danke euch für all eure Nachrichten. Wir sehen uns – bleibt gesund.“

Auf dem Bild ist Younes mit bandagiertem Bein und auf Krücken in einem Krankenhaus zu sehen. Wie lange der ehemalige Nationalspieler den Schalkern nun nicht zur Verfügung stehen wird, ist unklar. Genauso ist es bisher ungewiss, ob er am Trainingslager in der Türkei teilnehmen kann.

Younes aus der Startelf nicht wegzudenken

Der Ausfall kommt zu einem enorm bitteren Zeitpunkt, da der FC Schalke 04 immer besser in Fahrt kommt. Gegen Paderborn (4:2) und Düsseldorf zeigten die Königsblauen starke Leistungen und wollen nun gegen Elversberg (20. Dezember, 18.30 Uhr) für einen versöhnlichen Abschluss sorgen. Dann allerdings ohne Younes.

Mehr Nachrichten für dich:

In der laufenden Saison war der Ex-DFB-Star aus der Startelf nicht mehr wegzudenken – sowohl unter Ex-Coach Karel Geraerts als auch unter Kees van Wonderen. Im Spiel nach vorne zeigte Younes immer wieder seine Klasse und bereitete viele Tore direkt und durch wichtige Pässe vor. Christopher Antwi-Adjei ersetzte ihn gegen Düsseldorf und wird voraussichtlich auch im letzten Spiel des Jahres gegen Elversberg von Beginn an spielen.