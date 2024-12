Schalke 04: Tchibara-Bericht sorgt für Wirbel – ist schon alles entschieden?

Er zählt zu den absoluten Top-Talenten von Schalke 04, trifft in der aktuellen Spielzeit wie am laufenden Band und hat so die Aufmerksamkeit der Knappen-Fans auf sich gezogen. Schon seit Wochen fordern viele S04-Anhänger, dass Zaid Amoussou-Tchibara bereits fester Teil des Profikaders werden sollte.

Ganz so weit ist es noch nicht gekommen. Und doch haben die Fans von Schalke 04 wohl allen Grund zu jubeln. Einem Bericht zufolge wird sich der Vertrag des Offensiv-Juwels schon in Kürze automatisch verlängern. Doch das ist noch nicht alles.

Schalke 04: Tchibara-Verlängerung in trockenen Tüchern?

Das wäre eine ganz wichtige Nachricht für Königsblau! Laut der „Sportbild“ soll sich der Vertrag des Stürmers ganz bald automatisch um ein Jahr verlängern. Sein jetziger Vertrag läuft im kommenden Sommer aus, das neue Arbeitspapier würde dann bis Sommer 2026 gelten.

Das wäre mit Blick auf die Planung für die kommende Saison durchaus ein wichtiger Baustein. Denn Tchibara befindet sich derzeit in seinem zweiten A-Jugend-Jahr. Ab sofort würde er dann endgültig zum Profikader gehören – wenn er nicht schon früher hochgezogen wird.

Doch S04 plant mit dem 18-Jährigen wohl langfristig. Demnach arbeiten die Klubbosse bereits an einer langfristigen Vertragsverlängerung. Schalke möchte Tchibara bis mindestens 2028 an sich binden und ihm am Berger Feld eine Perspektive bieten.

Tchibara schon in Kürze bei den Profis?

Sollte Ben Manga und Co. dies gelingen, wäre es ein echter Coup für Königsblau. Für Tchibara wird mit Blick auf eine mögliche langfristige Verlängerung bei S04 vor allem die Perspektive entscheidend werden. Zuletzt hieß es immer wieder, dass der Togolese bereits in der Rückrunde zum Team von Kees van Wonderen zählen könnte.

Weitere News:

U19-Chefcoach Norbert Elgert hatte zuletzt betont, dass man sich mit dem Offensiv-Juwel gedulden müsse und er ihn dann in Richtung Profis „freigeben“ würde, wenn er es für richtig halte. Dieser Zeitpunkt könnte in der Rückrunde wohl so weit sein.