FC Schalke 04 buhlt um Top-Talent: Doch es gibt ein großes Problem

Die Sommerpause steht für die Profis an, aber nicht für die Verantwortlichen des FC Schalke 04! Die Bosse müssen sich nämlich nach Verstärkungen umschauen, damit es nicht schon wieder eine doppelte Horror-Saison wird.

Denn nicht nur bei den Profis des FC Schalke 04 war Abstiegskampf angesagt. Auch die U23 der Königsblauen rettete sich erst kurz vor dem Saisonende. Auch hier wird es einen Umbruch geben. Zahlreiche Spieler verlassen den Verein, Verstärkungen sollen kommen. Nun hat S04 ein Top-Talent ins Visier genommen, das heiß begehrt ist.

FC Schalke 04 nimmt Top-Talent ins Visier

Für die Regionalliga-Mannschaft des FC Schalke 04 werden hauptsächlich junge Spieler geholt. Sie sollen sich beweisen, damit sie eines Tages bei den Profis ihre Chance bekommen können. Neben einigen U19-Spielern, die zur U23 dazustoßen werden, sollen noch einige Neuzugänge kommen.

Auch interessant: FC Schalke 04: Es hatte sich angedeutet! Ultras machen es jetzt offiziell

Wie der „RevierSport“ berichtet, haben die S04-Verantwortlichen Kerem Yalcin von Rot-Weiß Oberhausen ins Visier genommen. Mit seinen 20 Jahren spielte er eine starke Regionalliga-Saison. Gut für die Knappen: Sein Vertrag läuft aus, er wäre ablösefrei zu haben.

Dass Schalke für viele Spieler ein attraktiver Klub ist, ist bekannt. Vor allem in der Knappenschmiede können sich die Talente immer weiterentwickeln. Das wäre vermutlich ein Grund, der Yalcin von einem Wechsel überzeugen könnte. Doch es spielen noch andere Faktoren eine wichtige Rolle.

Konkurrenz ist groß

Der FC Schalke 04 muss sich nämlich gegen große Konkurrenten durchsetzen. So will ihn auch Borussia Dortmund holen. Die U23 ist von der 3. Liga in die Regionalliga abgestiegen und will nun einen Neustart wagen. Yalcin kann sowohl in der Innenverteidigung eingesetzt werden als auch im defensiven Mittelfeld spielen. Kein Wunder, dass er so begehrt ist.

Mehr Nachrichten für dich:

Neben S04 und dem BVB wollen ihn auch einige Drittligisten wie Waldhof Mannheim, VfB Stuttgart 2, TSG Hoffenheim 2 und die U23 von Borussia Mönchengladbach. Vor allem die Teams aus der 3. Liga könnten Schalke zum Problem werden. Rot-Weiß Oberhausen hofft ebenso auf einen Verbleib des Top-Talents. Allerdings sind die anderen Klubs wohl deutlich interessanter für Yalcin.