FC Schalke 04: Dieses Fan-Banner sollte die Mannschaft niemals sehen

Was war das für ein unglaublicher letzter Spieltag beim FC Schalke 04! Die Mannschaft spielte einmal mehr unterirdisch. Doch es waren die Fans, die für Aufsehen sorgten. Mit viel Hohn und Spott wurden die Profis in die Sommerpause verabschiedet.

Pfiffe und Plakate gegen die Verantwortlichen durften dabei natürlich nicht fehlen. Doch von einem Fan-Banner haben nur die wenigsten Fans im Stadion etwas mitbekommen. Selbst die Mannschaft des FC Schalke 04 hat sie nicht gesehen.

FC Schalke 04: Fan-Banner nur für die Nordkurve

Während die Profis auf dem Platz enttäuschten, waren es die Fans des FC Schalke 04, die bei den Heim- und auch Auswärtsspielen auf den Tribünen für ordentliche Stimmung sorgten. Egal, ob nah oder fern – die Anhänger reisten mit der Mannschaft mit und gingen oft mit leeren Händen nach Hause.

Nur die Fans waren bei den Schalkern erstklassig, sportlich war es oftmals eine Katastrophe. Deshalb darf man sich da ruhig auch auf die Schulter klopfen, das dachten sich die Ultras GE vor Anpfiff der Partie gegen Elversberg (1:2). Plakate und Banner gab es genug gegen die Verantwortlichen. Doch dieses Fan-Banner bekamen nur die wenigen Anhänger der Nordkurve zu sehen.

„Auswärts wie Zuhause: Der einzige Lichtblick sind wir Fans“. Für die klare Botschaft gab es viel Applaus von den Nordkurven-Fans. Das ist halt auch die traurige Wahrheit bei den Königsblauen.

Fans einziger Lichtblick

Das zeigen auch die Zahlen. Bei allen Heimspielen waren stets über 60.000 Zuschauer da. In der Auswärtstabelle der mitgereisten Fans ist der FC Schalke 04 Meister. Im Schnitt reisten 7.365 Zuschauer zu den Auswärtsspielen. Insgesamt waren über 125.000 Anhänger bei den Partien in gegnerischen Stadien dabei.

Besonders diesen treuen Anhängern ist es zu wünschen, dass es wieder besser läuft. Doch so chaotisch wie es einmal mehr bei den Knappen läuft, scheint dieser Traum nicht in Erfüllung zu gehen. In den kommenden Wochen und Monaten wird sich dann zeigen, wie es auf Schalke weitergeht. Schon am 1. August beginnt die neue Saison in der 2. Liga.