FC Schalke 04: Mega-Fail! Bremen-Fan bestellt Werder-Jacke und bekommt eine vom S04

Die Vereinskleidung des FC Schalke 04 wird seit 2021, nach dreijähriger Unterbrechung, wieder von Adidas gesponsert. Zwischenzeitlich wurde S04 von Umbro gesponsert. Jetzt leistete sich der ehemalige Ausrüster einen großen Fauxpas, der in den sozialen Medien viral ging.

Ein Artikel seines Vereins bestellt, ein Stück eines anderen Vereins bekommen – diese bittere Erfahrung musste ein Fan des SV Werder Bremen. Statt grün-weiß gab es blau-weiß. Der Fan bekam statt eine Werder-Jacke eine Jacke vom FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Produktions-Panne von Umbro

Schon seit 2021 ist Umbro schon nicht mehr auf den Trikots vom S04 zu finden. Dennoch scheint der englische Bekleidungs- und Sportartikelhersteller Artikel mit Schalke-Logo herzustellen. Am Freitag machte ein verwirrendes Foto auf Social Media die Runde: Das Werder-Portal „Die Deichstube“ postete eine grünunterlegte Trainingsjacke mit S04-Logo. Hintergrund dieser Kuriosität ist eine Bestellung eines Werder-Fans. Ein Anhänger des SV Werder Bremen bestellte eine Trainingsjacke seines Vereins und bekam anstatt der normalen Jacke mit Bremen-Logo eine mit dem Vereinswappen von S04.

+++ FC Schalke 04: Fans schäumen vor Wut – der Grund ist eine DFL-Entscheidung +++

Der SVW-Fan hat also eine Fehlproduktion bekommen. Auf den ersten Blick schien so weit alles normal: Der Sweater weist die passenden grünen Details sowie das Logo des Bremer Ausrüsters auf, trägt am Ärmel den erkennbaren Flutlichtmast des Weserstadions und ist mit einem entsprechenden Etikett versehen. Nur das Logo ist das falsche. So hatte sich der Fan sicherlich nicht vorgestellt.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Partnerschaft nach drei Jahren beendet

Besonders kurios: Umbro ist bereits seit 2021 nicht mehr Ausrüster des Revierklubs. Umso mehr stellt sich die Frage, wie Umbro dieser Fehler unterlaufen konnte. Während die Partnerschaft mit dem S04 in beidseitiger Einvernehmen beendet wurde, führte Werder Bremen die Zusammenarbeit fort. In den Reihen von Umbro hat man mit dem Ende der Partnerschaft mit S04 wohl noch nicht so wirklich abgeschlossen. Umbro selbst äußerte sich zu dem Vorfall noch nicht.

Mehr News zum S04:

Der Fan wird diese Lieferung wohl nie vergessen. Behalten wird es den grün-weißen S04-Sweater aber wohl kaum. So oder so ein peinlicher Fehler, der dem britischen Ausrüster wohl nicht mehr passieren sollte. Dafür ist die Umbro-Ära auf Schalke schon zu lange her.