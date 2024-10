FC Schalke 04: Es geht um die Veltins-Arena – Fans trauen ihren Augen kaum

Es ist ein wildes Jahr, das die Stadt Gelsenkirchen und der FC Schalke 04 erleben. Neben den zahlreichen Heimspielen, die fast immer ausverkauft sind, ist in der Veltins-Arena ganz schön was los gewesen. Taylor Swift, Rammstein und zahlreiche andere Stars traten in der Heimspielstätte der Königsblauen auf. Außerdem fanden auch einige Spiele der Europameisterschaft in der Arena statt.

Für die Stadt und für den FC Schalke 04 gute Werbung, die auch noch Einnahmen einbringt. Jetzt wurde auch noch eine Show in der Veltins-Arena aufgenommen – zur Überraschung der S04-Anhänger.

FC Schalke 04: „DSDS“ in der Veltins-Arena

Und plötzlich sind weitere Stars in der Veltins-Arena des FC Schalke 04. Den Fans werden sie ein Begriff sein: Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Loredana und Beatrice Egli. Sie bilden die aktuelle Jury von „Deutschland sucht den Superstar“. Die Dreharbeiten für den Recall fanden in der Arena in Gelsenkirchen statt.

Zwar war das bereits im Mai der Fall, aber nun wurden die Auftritte der Kandidaten auch im TV gezeigt. Auf einer der größten Bühnen Deutschlands kämpften viele Sänger um begehrte Tickets für die nächste Runde. Es ist aber definitiv ein ungewöhnlicher Ort für die beliebte TV-Show.

Als die Schalker Anhänger die Aufnahmen dann im TV sahen, trauten sie ihren Augen kaum: Ist das wirklich die geliebte Veltins-Arena?

In der Veltins-Arena des FC Schalke fanden Dreharbeiten zu „DSDS“ statt. Foto: RTL

„Schalke sucht den Superstar“

Neben Empörung und Enttäuschung gibt es auch viel Sarkasmus unter den Fans des FC Schalke 04. Wir haben einige Reaktionen für dich zusammengefasst:

„Unser Wohnzimmer wird WOFÜR missbraucht???“

„Schalke sucht den Superstar.“

„Können froh sein, dass irgendwie Geld reinkommt.“

„Das ist ja sogar fast noch schlimmer als unser Fußball.“

„Man passt sich dem aktuellen Niveau an.“

„Es ist und bleibt eine Mehrzweckhalle.“

„Das ist doch Swiftkirchen, oder?“

Im Gegensatz zu den ganzen Konzerten von Taylor Swift, Rammstein und Co. ist es hier noch nicht bekannt, wie hoch die Einnahmen sich belaufen. Fest steht: Der FC Schalke 04 kann sich über alles freuen, was in die Kassen reinkommt.