Schalke – Fürth: Alle Augen sind auf S04-Star gerichtet – droht ihm wieder ein Rückschlag?

Zwei Krisenklubs treffen aufeinander: Der FC Schalke 04 empfängt am 10. Spieltag der 2. Bundesliga Greuther Fürth (26. Oktober, 13 Uhr). Beide Mannschaften wollen nach einem schwachen Saisonstart einen wichtigen Befreiungsschlag landen.

Beim FC Schalke 04 werden dabei viele Blicke vor allem auf Ron-Thorben Hoffmann gerichtet sein. Für den Torhüter wird es nämlich vorerst das letzte Spiel, ehe er dann wieder für zwei Spiele auf der Bank Platz nehmen wird. Enttäuscht er gegen Fürth, droht dem Neuzugang der nächste Rückschlag.

Schalke – Fürth: Alle Augen sind auf S04-Star gerichtet

Für Schalke-Trainer Kees van Wonderen wird es ein besonderes Spiel gegen Fürth. Der Niederländer wird nämlich zum ersten Mal in der Veltins-Arena an der Seitenlinie stehen. Die Premiere in Hannover (0:1) ging völlig in die Hose. Das soll sich nun gegen die Spielvereinigung ändern.

Van Wonderen wird dabei erneut Hoffmann ins Tor stellen. Der Torwart bekommt – genauso wie sein Konkurrent Justin Heekeren – zwei Partien, um sich zu beweisen. In Hannover konnte sich Hoffmann kaum präsentieren, hatte beim einzigen Gegentor auch keine Chance.

Gegen Fürth wird er vorerst das letzte Mal im Tor stehen. Danach muss Hoffmann wieder auf die Bank. Heekeren darf im Pokal gegen den FC Augsburg (29. Oktober) und einige Tage später gegen den SSV Ulm (1. November) ran.

Für wen entscheidet sich van Wonderen?

Läuft es für Hoffmann gegen Fürth richtig mies und überzeugt Heekeren in seinen beiden Spielen, wird der Schalke-Neuzugang wohl wieder erneut die Nummer zwei bei den Gelsenkirchenern. Das war bereits unter Ex-Coach Karel Geraerts der Fall. Der Belgier entschied sich zu Saisonbeginn für Heekeren und nicht für Hoffmann, der eigentlich als Nachfolger von Marius Müller geholt wurde und der neue Stammkeeper werden sollte.

Es wird also interessant, zu beobachten, wie sich van Wonderen letztlich entscheidet. Beide Torhüter haben ihre Stärken und ihre Schwächen. In den Spielen haben sie nun Zeit, den Neu-Coach zu überzeugen.