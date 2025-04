Schalke 04: Van-Wonderen-Plan geht nach hinten los – jetzt ist er mächtig in Erklärungsnot

Bei Schalke 04 brennt es einmal mehr lichterloh! Der erschreckende Auftritt der Knappen beim 0:2 in Regensburg haben sichtlich Spuren hinterlassen. Dieses Spiel hat den Vogel in einer ohnehin schon peinlichen Saison endgültig abgeschossen. Die Fans haben genug, die Mannschaft scheint lustlos und mental am Ende zu sein und der Stuhl von S04-Coach Kees van Wonderen wackelt bedenklich.

Nur wenige Tage nachdem Schalke 04 mit der Rückkehr Timo Beckers und der Verpflichtung von Frank Baumann als neuen Sportvorstand gleich zwei starke Nachrichten bekannt geben konnte, liegt der Revierklub erneut in Scherben. Und van Wonderen fliegen seine eigenen Worte um die Ohren.

Schalke 04: XXL-Blamage statt 40-Punkte-Marke

40 Punkte hier, 40 Punkte da – seit Wochen dreht sich alles um diese Zahl. Wie oft hat van Wonderen über dieses Ziel, was ohnehin schon der Minimalanspruch des Klubs sein kann und darf, gesprochen. Wie oft mussten sich Fans anhören, dass der Klub in einer eigenen Zeitrechnung – vor und nach dem Erreich dieser Marke – denkt. Und dann bietet sich diese große Chance in Regensburg.

Ein Spiel beim Tabellenletzten, der in der Vorwoche 0:6 verloren hatte und mit dem Rücken zur Wand steht. Eine Partie gegen einen Gegner, der abgeschlagen auf Platz 18 steht und schon 61 Tore kassiert hat. Und was passiert? Von diesem Gegner lässt sich S04 mit einer Nicht-Leistung vorführen. Dabei spielte Regensburg wahrlich nicht die Sterne von Himmel, doch S04 präsentierte sich lustlos, mutlos, ohne erkennbaren Spielplan und völlig desolat.

Die Knappen haben in dieser Saison schon so manch peinlichen Auftritt abgeliefert – doch das 0:2 in Regensburg hat jegliche Niederlagen in dieser Saison in den Schatten gestellt. Dabei war die Chance, die so häufig angesprochene 40-Punkte-Marke zu erreichen und die Saison ohne Stress auslaufen zu lassen, so groß.

Van-Wonderen-Aus besiegelt?

Dieser Auftritt, diese Worte vor und nach dem Spiel und die Gesamtentwicklung dürften für van Wonderen nur eines bedeuten: die Entlassung. Spätestens nach diesem Spiel wird van Wonderen wohl jegliche Fürsprecher innerhalb des Klubs verloren haben. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann der Niederländer seine Sachen packen muss. Er ist ganz und gar nicht der Alleinschuldige und auch nicht das Hauptproblem des S04. Und doch hat er sich mit dem Anpreisen der 40-Punkte-Marke ins eigene Knie geschossen.

Ein Auftritt wie in Regensburg ist unentschuldbar, nicht zu erklären und für alle S04-Fans ein weiterer Schlag ins Gesicht. Nach knapp einem halben Jahr wird für den 56-Jährigen also wohl schon bald wieder Schluss sein.