FC Schalke 04: Á la Ibrahimovic – S04-Talent mit irrem Scorpion-Kick im Pokalfinale

Eine Saison zum Vergessen wurde es am Ende doch nicht. Die U19 des FC Schalke 04 hatte am Samstag (1. Juni) die Möglichkeit, mit einem Titel die Spielzeit 2023/24 zu beenden und schaffte es am Ende!

Im Westfalenpokalfinale ging es für die Mannschaft von Trainerlegende Norbert Elgert gegen den SC Paderborn – wie auch schon im Vorjahr. Dieses Mal konnte sich der FC Schalke 04 revanchieren. Ein Youngster erzielte in Manier von Zlatan Ibrahimovic ein Tor, das sicherlich für das „Tor des Jahres“ nominiert werden könnte.

FC Schalke 04: U19 gewinnt Westfalenpokal

Während der Erzrivale Borussia Dortmund am Donnerstag (30. Mai) noch im Junioren-Bundesliga-Finale gegen die TSG Hoffenheim (1:3) verlor, konnte der FC Schalke 04 nur zuschauen. Die U19 der Königsblauen beendete die Bundesliga West auf einem mehr als nur enttäuschenden vierten Platz. Mehr war für die A-Junioren in dieser Saison nicht drin.

Dafür aber im Westfalenpokal, wo der BVB dieses Mal wiederum zuschauen musste. Im Viertelfinale setzte sich S04 gegen die Dortmunder deutlich mit 3:0 durch und hatte im Halbfinale den FC Iserlohn mit 7:0 keine Chance gelassen. Das Endspiel war eine Neuauflage des vergangenen Pokalfinals 2023. Es ging gegen den SC Paderborn.

Dieses Mal lief es für Schalke erfolgreicher. Paderborn gewann nämlich im vergangenen Jahr mit 2:1. Am Samstag (1. Juni) konnte Tristian Osmani, der zuletzt seinen Profivertrag unterschrieb (hier mehr dazu), die 1:0-Führung nach 17 Minuten erzielen.

Scorpion-Kick à la Ibrahimovic

Wenige Minuten folgte dann vor den Augen von Kaderplaner Ben Manga und Ex-Profi Timo Becker das Highlight des Spiels, für den Mika Khadr sorgte. Nach einer Flanke köpfte Umut Bulut die Kugel zu Khadr, der im Fünfmeterraum im Stile von Zlatan Ibrahimovic die Kugel mit der Hacke per Scorpion-Kick ins Tor befördete. Es war das 2:0 für den FC Schalke 04 noch in der 1. Halbzeit. Die zahlreich erschienenen Fans im Parkstadion waren vom Traumtor der Knappen begeistert.

Nach dem Seitenwechsel war die U19 der Schalker weiterhin die bessere Mannschaft und konnte durch Zaid Amoussou-Tchibara zum 3:0 treffen. Nach einer Flanke vom überragenden Osmani musste der Youngster nur noch einköpfen.

Amoussou-Tchibara war es dann auch, der kurz vor dem Ende seinen Doppelpack schnürte und das 4:0 erzielte. Es war auch gleichzeitig der Endstand. Die U19 durfte über den Westfalenpokal jubeln. Eine schwache Saison konnte also doch noch mit einem Titel beendet werden.