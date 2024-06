FC Schalke 04: Bayern zögern wegen Ouedraogo – jetzt wittern DIESE Top-Klubs ihre Chance

Eine Entscheidung um Assan Ouedraogo ist noch nicht gefallen – doch das wird sie in diesem Sommer definitiv. Das Talent des FC Schalke 04 ist begehrt. Der FC Bayern soll die besten Karten haben, das Juwel unter Vertrag nehmen zu können.

Eigentlich schien alles schon sicher zu sein, doch mittlerweile gibt es vom FC Bayern keine Zusagen mehr. Nun wittern mehrere Top-Klubs aus der Premier League ihre Chance, Assan Ouedraogo vom FC Schalke 04 zu verpflichten.

FC Schalke 04: Der FC Bayern zögert

Es war alles schon so gut wie fix. Assan Ouedraogo soll sich für einen Wechsel zum FC Bayern entschieden haben. Der 17-Jährige sollte dann für eine Saison an den FC Schalke 04 zurück verliehen werden, ehe er anschließend fest zu den Münchenern wechseln würde. Die Höhe der Ausstiegsklausel sollte auf bis zu 15 Millionen Euro ansteigen. In München hätte das Juwel einen Fünfjahresvertrag bis 2029 unterschreiben sollen.

Allerdings hat sich die Situation in den vergangenen Tagen ein wenig verändert. Von Christoph Freund, der den Deal vorbereitet hat, gab es bislang keinen finalen Anruf. Aber auch Max Eberl oder Neu-Trainer Vincent Kompany haben sich nicht bei den Königsblauen oder Ouedraogo gemeldet, um letzte Details zu klären, berichtet „Sky“.

Warum zögern die Münchener? Scheitert ein Deal etwa doch noch? Fragen, die sich die Fans der Schalker derzeit stellen und vergeblich erstmal auf Antworten warten. Das bringt andere Klubs auf die Idee.

Top-Klubs wittern ihre Chance

Zahlreiche Premier-League-Klubs schauen sich die Situation des Youngsters vom FC Schalke 04 ganz genau an und lauern jetzt. Da die Münchener zögern, haben Manchester United, Aston Villa, Newcastle United und der FC Liverpool Ouedrago und dem Management ein klares Projekt vorgelegt. Die Top-Klubs, die bis auf Manchester allesamt in der Champions League spielen werden, wollen das deutsche Talent unbedingt verpflichten.

Doch sie müssten sich beeilen. Die Klausel für die Premier-League-Vereine liegt bei 12 Millionen Pfund (umgerechnet 14 Millionen Euro) und muss bis zum 15. Juni gezogen werden. Ein Problem für die britischen Klubs: Ouedraogo würde lieber eher in Deutschland bleiben. Der 17-Jährige will nämlich noch die Schule beenden.