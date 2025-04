Muss sich Schalke 04 ärgern? Bundesliga-Juwel geht zur Konkurrenz

Seit Ben Manga das Ruder bei Schalke 04 übernommen hat, hat sich auch die Grundausrichtung des Pottklubs geändert: Schalke möchte junge Spieler, große Talente nach Gelsenkirchen locken, damit diese S04 in Zukunft sportlichen und finanziellen Erfolg bringen.

Im ersten Jahr von Manga ist das noch nicht wirklich aufgegangen. Bei einem anderen Zweitligisten läuft dieses Projekt enorm gut. Der FC Nürnberg kann Schalke 04 durchaus ein Vorbild sein – der FCN hat nun bei einem weiteren Youngster zugeschlagen.

Schalke 04: FCN schnappt sich nächstes Top-Juwel

Finn Jeltsch, Nathaniel Brown, Tim Janisch, Berkay Yilmaz, Casper Jander, Rafael Lubach, Can Uzun, Finn Castrop, Stefanos Tzimas – all diese Spieler haben die Franken aus der eigenen Jugend oder von anderen Klubs in die Profimannschaft geholt. All diese Spieler haben sich (direkt) in Liga zwei etabliert und sich auf das Radar absoluter Top-Klubs gespielt. Akteure wie Brown, Jeltsch, Uzun und Tzimas haben dem FCN bereits ordentlich Geld in die Kassen gespült.

Diesen Weg geht der „Club“ weiter. Denn für die kommende Saison hat man sich offenbar das nächste absolute Top-Talent gesichert. Laut „Sky“ wechselt Frankfurts U19-Kapitän Ayoub Chaikhoun ablösefrei nach Nürnberg. Bei der SGE gehört er zu den größten Talenten.

Brown und Uzun haben im vergangenen Sommer den Weg von Nürnberg nach Frankfurt eingeschlagen, Chaikhoun wird nun die andere Richtung gehen. Nürnberg bleibt eine Top-Adresse für Talente. Sportchef Joti Chatzialexiou und Cheftrainer Miroslav Klose haben also wohl ein weiteres Top-Juwel ins Frankenland gelockt.

S04 und FCN jagen wohl Köln-Juwel

Für Schalke kann der Weg des FCN ein Vorbild sein: Erfrischender Fußball mit jungen Spielern, eine stetige Entwicklung und große Transfergewinne – so arbeitet sich der FCN langsam aber sicher wieder nach oben. Und für S04 kann es – aufgrund der hohen Schulden – auch nur so gehen. Und ausgerechnet diese beiden Vereine sollen es nun auf den gleichen Spieler abgesehen haben.

Weitere News:

Justin von der Hitz gehört zu den größten Talenten in Deutschland und könnte den 1. FC Köln im Sommer ablösefrei verlassen. Laut mehrerer Medienberichte sollen unter anderem der FC Schalke04 und der FC Nürnberg an dem 18-Jährigen dran sein. Hier mehr zu diesem Gerücht.