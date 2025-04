Schalke 04: Trotz Wackel-Auftritt gegen Ulm! Heekeren liefert Ansage an Karius

Bei Schalke 04 geht es mit Blick auf die Position zwischen den Pfosten weiter hoch her. Seit Jahren bekommt S04 dort keine Ruhe rein und auch in dieser Saison überschlagen sich einmal mehr die Ereignisse. Nach der Verletzung von Loris Karius ist Justin Heekeren einmal mehr die Nummer eins. Doch wie lange bleibt er das?

Gegen Ulm (2:1) machte er einen äußerst unsicheren Eindruck, ließ viele einfach Bälle klatschen und war wenig präsent. Und doch zeigte er sich nach dem Spiel ziemlich selbstbewusst. Er will weiterhin die Nummer eins bei Schalke 04 sein!

Schalke 04: Heekeren mit deutlicher Ansage zu seiner Zukunft

Gegen Ulm stand Heekeren erstmals seit der Niederlage in Darmstadt (0:2) von Beginn an auf dem Rasen. Er ersetzte den verletzten Karius, der sich in Fürth (3:3) eine bittere Wadenverletzung zugezogen hatte. Sein Startelf-Comeback hätte – für ihn persönlich – jedoch besser laufen können. Er hat keine gute Figur abgegeben.

Und doch zeigte er sich nach dem Spiel kämpferisch. „Loris hat nicht umsonst im Champions-League-Finale gespielt, aber ich habe auch letzten Sommer die Herausforderung angenommen und mich durchgesetzt. Ich scheue nichts“, so der 24-Jährige gegenüber der „Bild“.

++ FC Schalke 04: Abwehrprofi spricht nach heftiger Kritik Klartext – „Ist mir scheißegal“ ++

Zu Beginn der Saison hatte sich Heekeren gegen Neuzugang Ron-Thorben Hoffmann durchgesetzt, auch nach dem „Torwart-Casting“ von Kees van Wonderen nach dessen Ankunft hatte Heekeren die Nase vorn. Nach schwachen Leistungen zu Beginn der Rückrunde schenkte van Wonderen jedoch Karius das Vertrauen. Und dieser machte mit überwiegend guten Leistungen auf sich aufmerksam.

S04-Aus im Sommer?

Die verbleibenden sechs Spiele wird Heekeren als Nummer eins bestreiten, da Karius in dieser Spielzeit nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Doch wie geht es danach weiter? Die S04-Bosse sind von Heekeren allem Anschein nach nicht mehr überzeugt, dazu läuft sein Vertrag nur noch bis Sommer 2026. Nach der laufenden Saison bietet sich also die letzte Möglichkeit, eine kleine Ablöse einzustreichen – sofern der Vertrag mit ihm nicht verlängert wird. Von diesem Szenario ist derzeit jedoch nicht auszugehen.

Weitere News:

Mit Karius würden die Knappen-Bosse dagegen gerne verlängern, sodass er auch in der kommenden Saison die Nummer eins ist. Wie sieht Heekeren seine Zukunft? „Ich habe jetzt noch sechs Spiele. Schauen wir, was im Sommer passiert“, so der Keeper gegenüber der „Bild“. Von einem Abgang möchte er also noch nichts wissen.