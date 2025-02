FC Schalke 04: Wende um S04-Star – steht nun sogar ER vor dem Aus?

Während der Dezember spielerisch und ergebnistechnisch ein voller Erfolg war, verlief der Start in die Rückrunde für den FC Schalke 04 alles andere als optimal. Die Entwicklung konnte nicht fortgesetzt werden. Stattdessen droht Königsblau nach dem 0:2 in Darmstadt wieder in den Abstiegskampf zu rutschen.

Gegen den SVD präsentierte sich der FC Schalke 04 desolat, die Fans des Pottklubs schossen sich nach der Partie vor allem auf einen Spieler ein: Kapitän Paul Seguin, der in Darmstadt den erkrankten Kenan Karaman vertrat.

FC Schalke 04: Vize-Kapitän Seguin mitten in der Kritik

Sowohl unter Karel Geraerts als auch unter Kees van Wonderen ist Seguin der Dreh- und Angelpunkt des S04-Spiels. Der Mittelfeldstratege baut das Spiel von hinten auf. Doch zuletzt hat er spielerisch immer mehr abgebaut. Zudem scheint ihn die Rolle als Führungsspieler schlichtweg nicht zu liegen. Denn als „Leader“, wie es ein Vize-Kapitän sein sollte, präsentierte er sich in Darmstadt und auch große Teile der bisherigen Saison nicht.

Dass Seguin zu den besten Fußballern im Kader gehört, ist unbestritten. Erwischt der 29-Jährige einen guten Tag, ist er neben Kenan Karaman und Moussa Sylla der Unterschiedsspieler bei Königsblau. Doch zuletzt ist er für seine Auftritte heftig in die Kritik geraten. Zwar ist er noch immer ein absoluter Stammspieler bei Königsblau, doch an seine Leistungsgrenze kommt er derzeit nicht.

++ Schalke 04 bastelt an Hammer-Rückkehr – geht der Fan-Traum in Erfüllung? ++

Darunter leidet das gesamte S04-Spiel. Zum einen zeigt das, wie abhängig die Knappen von ihrer Nummer acht sind. Zum anderen ist das kein gutes Zeichen für die kommenden Wochen. Mit Blick auf seine Zukunft könnte der anstehende Saison-Schlussspurt entscheidend werden.

Seguin zu selten zuverlässig?

Ein großer Kritikpunkt sind die Standards des Mittelfeldakteurs. Seine Ecken und Freistöße finden selten den Weg aufs Tor – ob direkt oder über einen Mitspieler. Dabei ist Seguin eigentlich für seinen feinen Fuß bekannt. Das zweite große Problem bei dem 29-Jährigen: seine Verletzungsanfälligkeit. Immer wieder hat er mit kleineren Blessuren zu kämpfen und ist daher nicht immer voll belastungsfähig.

Weitere News:

Sein Vertrag läuft im Sommer 2026 aus. Möchte S04 mit ihm nicht verlängern und noch eine Ablöse generieren, werden Ben Manga und Co. ihn nach der laufenden Saison verkaufen müssen. Mit Blick auf diese Entscheidung sind die kommenden Wochen von großer Bedeutung – sowohl für den Klub als auch für Seguin selbst. Verlässt der Spielmacher den Klub nach nur zwei nicht wirklich erfolgreichen Jahren wieder?