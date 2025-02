Schalke 04 bastelt an Hammer-Rückkehr – geht der Fan-Traum in Erfüllung?

Die Saison dauert noch einige Wochen an und für Schalke 04 könnte es nach der 0:2-Pleite bei Darmstadt 98 noch einmal richtig ungemütlich werden. Bis zum sicheren Klassenerhalt ist es noch ein gutes Stück. Derweil konkretisieren die S04-Bosse offenbar erste Pläne für den kommenden Sommer.

Fakt ist: Bei Schalke 04 muss und wird sich erneut einiges verändern. Viele „große“ Verträge laufen auf, dazu muss man den Kader an einigen Ecken anpassen. Für die Defensive sollen Ben Manga und Co. nun einen besonderen Spieler ins Visier genommen haben.

Schalke 04 möchte offenbar Timo Becker zurückholen

Über diesen möglichen Transfer reden die S04-Fans bereits seit Monaten. Seit einiger Zeit träumen die Knappen-Anhänger von einer Rückkehr Timo Beckers. Nun berichtet die „Bild“, dass zwischen beiden Parteien erste Gespräche geführt wurden. S04 möchte „den verlorenen Sohn“, wie ihn viele Schalker nennen, zurück nach Gelsenkirchen holen.

Der 27-Jährige kämpft derzeit mit Holstein Kiel um den Klassenerhalt in Liga eins. Sein Fokus dürfte also voll und ganz auf diesem großen Ziel liegen. Doch mit 13 Punkten und Platz 18 nach 23 Spielen sieht es derzeit düster aus. Alles deutet auf einen Abstieg der Störche hin. Damit würde die Erstliga-Reise von Becker zu Ende gehen.

Der Defensiv-Allrounder verließ Königsblau, seinen Herzensklub, 2022 in Richtung Norddeutschland, wurde in Kiel zu einer festen Größe im deutschen Profifußball und stieg mit Holstein sensationell in die erste Liga auf. Im Sommer läuft sein Vertrag aus – ist nach der Saison also die Zeit für die große Heimkehr gekommen?

Neuer Leader für junges S04-Team?

Dass der Transfer emotional vieles bei den S04-Fans auslösen würde, ist kein Geheimnis. Becker ist Schalker durch und durch, stand früher in der Kurve, hat weiterhin ein ganz enges Verhältnis zum Klub und zu den Fans – auch als Spieler von Holstein Kiel. So besuchte er im vergangenen Jahr gemeinsam mit Kiel-Kumpel und Schalke-Fan Steven Skrzybski ein Spiel des S04 – in der Nordkurve inmitten der aktiven Fanszene.

Doch auch sportlich wäre es wohl ein schlauer Schachzug der Knappen-Bosse um Manga. In seinen zweieinhalb Jahren in Kiel hat Becker eine enorme Entwicklung genommen. Er ist zum Leistungsträger und zur Führungsfigur avanciert. So führte er sein Team sowohl in Liga zwei als auch in Liga eins einige Male als Kapitän auf den Rasen.

In Verbindung mit seiner großen Liebe zum Verein könnte Becker ab Sommer also eine ganz wichtige Rolle auf Schalke einnehmen – auf und abseits des Rasens. Auch in dieser Saison mangelt es Schalke offensichtlich an Führungsspielern. Er wäre ein solcher Akteur, der dazu auch sportlich direkt weiterhelfen könnte. Den S04-Fans würde bei dieser Rückholaktion in jedem Fall das Herz aufgehen.