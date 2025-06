FC Schalke 04: Tinte trocken! S04 macht Millionen-Deal offiziell

Beim FC Schalke 04 stehen spannende Tage bevor! Die Fans warten gespannt auf den neuen Trainer und auf interessante Neuzugänge. Doch bevor diese am Berger Feld aufschlagen, geht es für die S04-Bosse darum, Altlasten loszuwerden.

Am Dienstagmorgen (27. Mai) hat der FC Schalke 04 nun einen weiteren Abgang verkündet. Nachdem viele Spieler bereits ablösefrei den Verein verlassen haben, folgt nun der erste Geldregen für Königsblau.

FC Schalke 04: Murkin-Abgang offiziell

Nur zwei Jahre nach seiner Ankunft auf Schalke ist die Zeit von Derry John Murkin in Gelsenkirchen schon wieder beendet. Der Linksverteidiger wechselt zurück in die Niederlande und bringt Schalke eine saftige Ablöse ein.

„Derry kann in Utrecht in der kommenden Saison in der 1. Liga und in der Europa League spielen. Wir mussten ein Jahr vor Vertragsende eine Entscheidung treffen, weil Derry seinen Vertrag auf Schalke nicht verlängern wollte. Für uns stimmen mit Blick auf Alter, Laufzeit und Marktwert die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Transfers. Wir danken Derry für seinen Einsatz in Königsblau und wünschen ihm für seinen weiteren Weg sportlich und privat alles Gute“, erklärt Sportdirektor Youri Mulder zu dem Murkin-Abgang.

In seiner ersten Saison bei S04 zählte er noch zu den besten und konstantesten Spielern. In der abgelaufenen Spielzeit konnte er an seine Leistungen aus der Vorsaison jedoch zu selten anknüpfen. Und doch wiegt sein Abgang schwer.

Geldregen für Schalke 04

Denn mit Murkin geht der nächste Stammspieler. Der 25-Jährige hatte sich von Beginn an mit S04 identifiziert und sich ganz der Aufgabe verschrieben, mit Schalke aufzusteigen. Und doch machte er nie einen Hehl daraus, dass er möglichst schnell in der ersten Liga spielen möchte. Dies klappte mit Schalke nicht, in den Niederlanden kann er nun mit Utrecht wieder erstklassig und gar international spielen.

Die gute Nachricht für S04: Der Pottklub bekommt eine saftige Ablöse. Laut „Sky“ soll der FC Utrecht knapp anderthalb Millionen Euro für Murkin überweisen. Da Murkin nur noch einen Vertrag bis 2026 besessen hatte, ist das durchaus ein beachtlicher Deal, den Frank Baumann und Co. eingefädelt haben.