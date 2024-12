FC Schalke 04: Brisante Trainingslager-Entscheidung! Droht ein Fan-Knall?

Kurz vor dem Ende der Hinrunde hat der FC Schalke 04 verkündet, dass im Winter ein Trainingslager abgehalten wird. Dafür reist der Revierklub in die Türkei. Im vergangenen Jahr verzichtete S04 darauf, dieses Mal ist es wieder so weit.

Besonders brisant: Der FC Schalke 04 trifft im türkischen Belek auf einen Reviernachbarn. Die beiden Fanlager sind seit mehreren Jahren verfeindet, weshalb die Gefahr vor einem Knall groß ist.

FC Schalke 04 reist in die Türkei – RWE auch

Statt im kalten Deutschland zu trainieren, reist der FC Schalke 04 in die Türkei. In Belek wird sich die Mannschaft von Trainer Kees van Wonderen vom 3. bis zum 10. Januar 2025 auf die Rückrunde der 2. Bundesliga vorbereiten. Die Gelsenkirchener werden im Hotel Titanic nächtigen.

Die Trainingseinheiten finden auf dem Platz des Titanic Deluxe Football Centers statt. Noch ist unklar, ob S04 auch Testspiele austragen wird. Da allerdings viele Mannschaften in Belek und in der Umgebung ihre Trainingslager abhalten, ist es durchaus möglich, dass die Knappen dort einige Tests haben könnten.

Ob auch der Revierrivale Rot-Weiss Essen ein Testgegner sein wird? Wohl kaum. Zu verfeindet sind die beiden Fanlager, allerdings ist der Drittligist zum gleichen Zeitpunkt nur wenige Kilometer von Schalke entfernt und hält ebenfalls ein Trainingslager ab.

Droht ein Fan-Knall?

Rot-Weiss Essen hält nämlich sein Quartier im kleinen Ort Lara in der Nähe von Antalya ab. Vom Mannschaftshotel des FC Schalke 04 sind es nur 13 Kilometer bis zum Reviernachbarn. Auch in der Türkei sind beide Klubs ganz in der Nähe voneinander. Das sorgt aber auch für Gefahren.

Beide Fangruppen können einander nicht leiden. In der Vergangenheit gab es schon einige Auseinandersetzungen und heftige Schlägereien. Die RWE-Fans sympathisieren nämlich mit Borussia Dortmund – ein weiterer Erzfeind des FC Schalke 04.

Neben S04 und Essen ist auch Hannover 96, der FC Magdeburg und Dynamo Dresden zu dem Zeitpunkt in der Region. Einige Testspielgegner für die Schalker, die sich auf eine bessere Rückrunde vorbereiten wollen.