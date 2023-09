FC Schalke 04: Bitterer Absturz! Ex-Torwart endgültig am Tiefpunkt

Das Transferfenster in Deutschland ist zwar bereits seit bald zwei Wochen geschlossen, dennoch haben die Vereine wie der FC Schalke 04 die Möglichkeit, vertragslose Spieler unter Vertrag zu nehmen.

Auch ein ehemaliger Torwart des FC Schalke 04 ist derzeit vereinslos – und das nicht etwa erst seit diesem Sommer. Hat sich seine Karriere damit endgültig erledigt?

FC Schalke 04: Bitterer Absturz

2014 holte ihn der FC Schalke 04 ablösefrei von Fortuna Düsseldorf. Doch im Tor der Königsblauen konnte er sich nie richtig durchsetzen. Die Rede ist von Fabian Giefer. Bevor der Torhüter bei den Gelsenkirchenern unter Vertrag stand, spielte er jahrelang in der Jugend von Bayer Leverkusen.

Sechs Jahre hütete Giefer die Tore der Leverkusener Jugendmannschaften. Zu den Profis schaffte er es, absolvierte allerdings nur acht Pflichtspiele. 2012 ging es zur Fortuna aus Düsseldorf, ehe er dann zwei Jahre später beim FC Schalke 04 das Tor hüten sollte. Doch bei den Knappen konnte er nie richtig Fuß fassen. Eine Adduktorenverletzung sorgte zudem dafür, dass er fast ein ganzes Jahr lang ausfiel.

So verließ er 2017 den Revierklub in Richtung Augsburg. Zwischendurch war er eine halbe Saison an Bristol City verliehen worden. Wie verlief die Karriere von Giefer dann? Auch beim FC Augsburg fand er sich nur auf der Bank wieder, kam kaum zum Einsatz.

Steht Karriereende bevor?

Der ehemalige Torhüter des FC Schalke 04 versuchte dann 2020 sein Glück bei den Würzburger Kickers. Eine einzige Saison stand er beim aktuellen Regionalligisten unter Vertrag. Seit 2021 ist Giefer vereinslos. Es droht die bereits zweite Spielzeit ohne Vertrag für den Torhüter.

Bislang ist es unklar, ob der 33-Jährige überhaupt noch einmal in seiner Karriere angreifen oder tatsächlich die Handschuhe an den Nagel hängen wird. Während es sportlich nicht so lief, wie er es sich vielleicht erhofft hatte, gab es dafür privat mehr zu feiern für Giefer. Seit Juni 2022 sind der Torwart und das Model Annabell verheiratet.