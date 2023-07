Beim FC Schalke 04 war er vier Jahre lang unter Vertrag, gewann den DFB-Pokal gleich zweimal und zudem auch noch den UI-Cup. 141 Pflichtspiele absolvierte er im S04-Trikot und ist ohne Frage eine Klub-Legende. Die Rede ist von Tomasz Hajto.

Nach seiner Fußballkarriere startete der ehemalige Spieler des FC Schalke 04 in seiner Heimat im TV durch. Mittlerweile arbeitet er als Experte und schaut auch hin und wieder in Gelsenkirchen bei seinem Ex-Klub vorbei. Nun sorgt Hajto mit einem irren Vorhaben für Aufsehen. Er wird schon bald in den MMA-Käfig steigen und kämpfen.

Kurz nach der Jahrtausendwende zählte Tomasz Hajto zu den besten Verteidigern der Bundesliga und feierte viele Erfolge mit dem FC Schalke 04. 2010 beendete er seine Karriere, war einige Zeit lang Fußballtrainer und ist jetzt TV-Experte im polnischen Fernsehen. Nun sorgt der 50-Jährige für ordentlich Aufsehen.

Am 5. August wird Hajto nämlich in einen MMA-Ring steigen. Der ehemalige Fußball-Star Polens kämpft dabei gegen Zbigniew Bartman, der kürzlich seine Volleyballkarriere beendet hat. In den sozialen Medien postet Hajto bereits zahlreiche Aufnahmen von seiner Vorbereitung. Hajto freut sich sehr über den Kampf, wie er gegenüber DER WESTEN erklärt.

Gemeinsam mit seinem Trainer Marcin Naruszczka zeigt sich Hajto in der Vorbereitung. „Meine Herren, wir grüßen euch nach dem ersten Training. Es ist schwer“, gab der 61-fache polnische Nationalspieler zu.

Erster Fight steht bevor

Und wie hat sich die Legende des FC Schalke 04 im ersten Training geschlagen? Sein Trainer Naruszczka, der ebenfalls im MMA-Ring kämpft, sagt voller Optimismus: „Es ist nicht so schwer. Man kann sehen, dass in Tomek (Hajto, Anm. d. Red.) noch immer viel Strom vorhanden ist. Es wird alles gut.“

Anschließend kommt Hajto zum Wort: „Wir werden üben, wir haben noch drei Wochen. Wir sehen uns am 5. August“. An jenem Datum wird sich dann zeigen, ob der ehemalige S04-Profi hart genug trainiert hat. Austragungsort ist im Warschauer Tower. Es wird der Kampf des Abends sein und Hajto hofft, dass viele Schalke-Fans aus Deutschland zusehen werden. Einen Livestream wird es auch geben, bestätigt er gegenüber DER WESTEN.