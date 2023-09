FC Schalke 04: Ohne Baumgartl in Paderborn – ist das jetzt SEINE große Chance?

Es war ein Paukenschlag beim FC Schalke 04: Timo Baumgartl wurde nach seinem Wut-Interview im Anschluss der 1:3-Pleite beim FC St. Pauli zur U23 degradiert, darf nicht mit den Profis trainieren und wird dementsprechend auch gegen den SC Paderborn am Freitag (29. September, 18.30 Uhr) nicht spielen.

Sein Fehlen bedeutet gleichzeitig auch die Chance für die Reservespieler des FC Schalke 04. Wen lässt Thomas Reis für das wichtige Auswärtsspiel in Paderborn als Baumgartl-Ersatz ran?

FC Schalke 04: Ohne Baumgartl in Paderborn

Eine „Denkpause“ bekommt Timo Baumgartl, nachdem er in einem Interview Trainer Thomas Reis und seine Taktik deutlich kritisiert hatte. Den Königsblauen wird der Innenverteidiger somit gegen den SC Paderborn nicht zur Verfügung stehen. Eine Entscheidung, die für den Neuzugang mehr als nur bitter ist und für die Reservespieler des S04 eine große Chance werden könnte.

Auch interessant: FC Schalke 04: Star spricht nach Reis-Kritik Klartext – „Es ist Quatsch“

Die Defensive der Knappen war in den vergangenen Wochen sehr wackelig, kassierte viele Gegentore. Nun fehlt Baumgartl. Wen lässt Reis jetzt an der Seite von Kaminski in der Innenverteidigung ran? Einer, der bereits zum Saisonauftakt startete, wäre eine Option.

Dabei handelt es sich um Ibrahima Cisse. Der Youngster bekam nach seinem schwachen Auftritt gegen den HSV (3:5) seitdem keine Einsätze mehr, durfte lediglich im Testspiel gegen Ulm (4:2) ran. Gegen St. Pauli stand der Malier nicht einmal im Kader.

Bekommt Cisse eine Chance oder darf Kalas ran?

Sollte Cisse tatsächlich von Reis für die Startelf berufen werden, könnte es womöglich seine letzte Chance beim FC Schalke 04 sein. Bislang konnte der Youngster nicht überzeugen, glänzte im Sommer aber beim U23-Afrika-Cup mit Mali. Die Hoffnungen waren groß, dass er auch beim Revierklub richtig durchstartet, allerdings enttäuschte der Abwehrspieler bislang.

Da Leo Greiml noch monatelang aufgrund seines Kreuzbandrisses ausfallen wird, gibt es im Kader nur noch einen etatmäßigen Innenverteidiger: Tomas Kalas. Der Tscheche wurde ablösefrei geholt, hatte zwei bislang ganz bittere Auftritte. Im Testspiel gegen Ulm machte er mit einem Eigentor auf sich aufmerksam, gegen St. Pauli bekam er einige Minuten und fälschte kurz den Schuss von Marcel Hartel zum 1:3 unhaltbar ins Tor.

Mehr News für dich:

Eine weitere Option wäre Henning Matriciani. Der Publikumsliebling spielt zwar eher auf den Außenverteidiger-Positionen, wurde aber in der vergangenen Spielzeit häufig in der Innenverteidigung eingesetzt und machte seine Aufgabe ganz ordentlich.