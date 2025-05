Borussia Dortmund in Schockstarre – jetzt droht das ganz große Fiasko

Seit Wochen steckt die U23 von Borussia Dortmund im Abstiegskampf, erst in der vergangenen Woche haben die BVB-Bosse mit dem Trainerwechsel von Jan Zimmermann zu Mike Tullberg ein Zeichen setzen wollen. Doch auch dieser Schritt hat (noch) nicht die gewünschten Früchte getragen.

Denn die Zweitvertretung von Borussia Dortmund verliert den absoluten Abstiegskracher gegen die U23 des VfB Stuttgart und rutscht einen Spieltag vor Schluss auf den direkten Abstiegsplatz ab. Der Absturz der BVB-U23 rückt immer näher!

Borussia Dortmund bangt um Drittliga-Rettung

Endet die Reise in Liga drei nach vier Jahren? Derzeit sieht alles danach aus! Tullberg verliert sein Drittliga-Debüt mit der U23 des BVB verdient mit 0:1 gegen Stuttgart, kassiert dabei das entscheidende Tor erst kurz vor Schluss und hat den Klassenerhalt nun nicht mehr in der eigenen Hand.

Der VfB war über 90 Minuten schlichtweg das engagiertere, das bessere Team, vergab jedoch reihenweise gute Chancen und ließ die Dortmunder so hoffen. In der 84. Minute war es jedoch Kapitän Dominik Nothnagel, der das Spielgerät nach einer Ecke an BVB-Keeper Marcel Lotka vorbei in die Maschen drosch.

Damit springen die Stuttgarter an den Dortmunder vorbei, stehen nun ein Spiel vor Schluss mit drei Punkten Vorsprung vor Schwarz-Gelb. An der Strobelallee schwindet die Hoffnung auf ein weiteres Jahr in Liga drei immer weiter.

Abstiegsendspiel bei Aufstiegsaspirant!

Denn mit Blick auf den letzten Spieltag dürfte allen Borussen angst und bange werden: Es geht auswärts zum 1. FC Saarbrücken. Die Saarländer stehen derzeit auf Rang drei, kämpfen noch um den Aufstieg in Liga drei und werden den Relegationsrang vor heimischer Kulisse klarmachen wollen! Das wird ein ganz hartes Brett für Tullberg und seine U23.

Neben einem eigenen Sieg müssen die Dortmunder auch auf Schützenhilfe aus der Nachbarschaft hoffen: Die U23 des VfB empfängt am 38. Spieltag Rot-Weiss Essen und möchte gegen den Ruhrpott-Klub endgültig den Klassenerhalt feiern. Der BVB braucht einen eignen Sieg und drei Punkte von RWE, um doch noch in der Liga zu bleiben.