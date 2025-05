FC Schalke 04: Nach Ayhan-Hammer – S04 droht großes Problem

Seit Wochen wird sein Name beim FC Schalke 04 am häufigsten genannt, wenn es um künftige Top-Talent für die Profis geht: Mertcan Ayhan war lange verletzt, verpasste im Laufe der Hinrunde einige Spiele, kämpfte sich aber stark zurück und ist zum absoluten Shootingstar der U19 avanciert.

Mit Blick auf eine mögliche Profikarriere steht der Bruder von Ex-Schalke-Profi Kaan Ayhan vor einem ganz entscheidenden Schritt: Der flexibel einsetzbare Verteidiger könnte unter Interimscoach Jakob Fimpel sein Profidebüt beim FC Schalke 04 feiern.

FC Schalke 04: Ayhan vor Profi-Debüt

Bei dieser Nachrichte dürfte vielen S04-Fans das Herz aufgegangen sein: Fimpel verkündete auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Düsseldorf (Samstag, 10. Mai, 13 Uhr), dass U19-Kapitän Ayhan erstmals im Profikader stehen werde. Der 19-Jährige hat schon die ganze Woche bei der Lizenzmannschaft mittrainiert und steht vor seinem Kaderdebüt in Ligazwei.

Ob er auch tatsächlich zum Einsatz kommt, steht noch in den Sternen. Doch das Zeichen ist eindeutig: Man möchte Ayhan die Chance bieten, sich auf Profiniveau zu zeigen und ihm so eine Perspektive bieten. Denn wie Sportdirektor Youri Mulder gegenüber der „WAZ“ erklärte, ist der Youngster für die nächste Saison bei den Profis eingeplant.

„Ich habe erst am Donnerstag mit Mertcan gesprochen, er soll zum Start der Vorbereitung bei der 1. Mannschaft sein“, so der Niederländer gegenüber der „WAZ“ über das Top-Talent. Schalke möchte Ayhan langfristig halten, doch ist das überhaupt (noch) möglich?

Bitterer Abgang im Sommer?

Denn seine starken Leistungen sind auch andere Vereine nicht verborgen geblieben. Ganz im Gegenteil: Einige europäische Top-Klubs sollen den Youngster bereits auf dem Zettel haben und bereit sein, Geld für Ayhan in die Hand zu nehmen. So soll beispielsweise Galatasaray Istanbul – dort spielt sein großer Bruder Kaan – das S04-Talent schon in diesem Sommer an den Bosporus holen wollen.

Ayhans Vertrag bei Schalke läuft noch bis 2026, eine Verlängerung könnte sich durchaus als schwierig gestalten. S04 wird sich ins Zeug legen und Ayhan eine ganz klare und passenden Perspektive bieten müssen, um ihn zu halten. Anderenfalls wird man ihn schon in diesem Sommer zeihen lassen müssen. Das wäre ganz bitter für Königsblau.

