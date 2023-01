FC Schalke 04: Bittere Kunde aus Berlin – Skarke-Transfer rückt in weite Ferne

Mit Niklas Tauer und Jere Uronen hat der FC Schalke 04 seinen Fans schon zwei Neuzugänge vorgestellt. Doch mit den Verpflichtungen der beiden ist die Arbeit der Königsblauen auf dem Transfermarkt noch nicht getan.

Ginge es nach den Verantwortlichen des FC Schalke 04, wäre mit Tim Skarke schon längst ein dritter Neuzugang bei der Mannschaft von Thomas Reis dabei. Ein Transfer des Unioners scheint nun aber in immer weitere Ferne zu rücken.

FC Schalke 04: Skarke-Transfer wird immer unwahrscheinlicher

Bereits seit Längerem ist bekannt, dass sich der FC Schalke 04 gerne mit Tim Skarke von Union Berlin verstärken möchte. Ein Transfer ist bislang allerdings noch nicht zustande gekommen und er wird immer unwahrscheinlicher.

Michael Parensen, der technische Direktor des Hauptstadtklubs, wird von der „BZ“ zitiert: „Tim ist erst seit dem vergangenen Sommer da. Ich finde es schwierig, ihn im folgenden Winter direkt wieder abzugeben. Vom Typ her passt er total in die Mannschaft“. Die Aussage des 36-Jährigen klingt also nicht so, als würde ein Transfer des Flügelspielers kurz bevorstehen.

FC Schalke 04: Droht der Skarke-Deal zu platzen?

Im Anschluss lobte Parensen seinen Spieler. „Er zeigt gute Trainingsleistungen. Er kann ein Spiel verändern, wenn er reinkommt. Wir möchten ihn nicht gern abgeben. Er hat so viele Anlagen und eine unorthodoxe Spielweise, die viele fordern. Das fehlt uns im deutschen Fußball ein bisschen. Ich sehe ihn bei uns auf einem guten Weg“, so der technische Direktor.

Mehr News:

Zuletzt berichtete die „Bild“ davon, dass der Transfer von Skarke zum S04 zu platzen droht. Die Verantwortlichen der Königsblauen wollten demnach eine Entscheidung über einen Transfer bis zum letzten Wochenende. Da dieses nun abgelaufen und noch keine Entscheidung in Sicht ist, droht der Deal wohl zu platzen. Das Ziel der S04-Verantwortlichen war es, dass der neue Flügelspieler bis zum Testspiel gegen Nürnberg (Dienstag, 10. Januar) an Bord zu haben.