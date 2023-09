FC Schalke 04: Reis vor Aus? S04-Trainer ehrlich – „Geduld kann irgendwann zu Ende sein“

Fünf Spiele, drei Niederlagen, zwei Siege (inkl. DFB-Pokal) – eine durchwachsene Bilanz und für die Ansprüche eine Aufstiegsaspiranten eindeutig zu wenig. Die Leistungen des FC Schalke 04 sind bislang eher bescheiden. Und so kann es dann auch mal kommen, dass der Trainer infrage gestellt wird.

Thomas Reis musste sich nach den zwei Pleiten in Folge in der 2. Bundesliga ordentlich Kritik anhören. Es ist sogar die Rede von einer möglichen Trennung, falls der FC Schalke 04 auch gegen Wehen Wiesbaden am Samstag (2. September, 13 Uhr) nicht gewinnt. Dass der Klub sich in einer Krise befindet, weiß auch der S04-Trainer selbst.

FC Schalke 04: Reis vor Aus? S04-Trainer ehrlich

Als er beim FC Schalke 04 im vergangenen Jahr vorgestellt wurde, war die Freude bei den königsblauen Anhängern groß. Schließlich machte Thomas Reis ihnen wieder große Hoffnungen auf den Klassenerhalt. Dieser gelang letztlich knapp nicht, aber dennoch wurde der S04-Coach gefeiert.

Wenige Monate später sieht das schon wieder anders aus. Nach dem denkbar schwachen Start in der 2. Bundesliga mit drei Niederlagen aus vier Spielen musste sich Reis viel Kritik anhören. Sportdirektor Andre Hechelmann richtete sogar eine deutliche Ansage an den Cheftrainer (Hier mehr dazu).

Wie sieht es Reis selbst? Auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden (2. September, 13 Uhr) erklärte der Coach, wie belastend die ganze Situation aktuell für ihn ist. „Ein paar Kilos sind drauf gekommen, vielleicht durch den Stress. So ist das normale Geschäft. Wenn der Erfolg nicht da ist, dann weiß ich auch, dass die Geduld irgendwann zu Ende ist“, sagte der 49-Jährige.

Reis gegen Wiesbaden unter Druck

Reis betonte, dass seine Mannschaft natürlich besseren Fußball spielen möchte. Daher sollen am Samstag auch drei Punkte für den FC Schalke 04 bei Wiesbaden rausspringen. Dass es nicht so einfach wird, zeigen vor allem die Personalsorgen. Mit Dominick Drexler, Leo Greiml, Justin Heekeren, Kenan Karaman, Bryan Lasme, Sebastian Polter, Tomas Kalas und Ron Schallenberg fallen gleich acht Spieler aus.

Das bedeutet auch wohl, dass der S04-Trainer eine neue Taktik ausprobieren wird. Vor allem nach den letzten Auftritten müssen Veränderungen her. „Das ich nicht begeistert bin, ist ja klar. Die letzten beiden Spiele waren nicht unser Anspruch. Wir arbeiten immer daran, wir waren in einem sehr guten Austausch.“

Das sechste Pflichtspiel des FC Schalke 04 in dieser Saison wird auch dann gleichzeitig die sechste Startaufstellung bedeuten. Eine Stammelf hat Reis auch aufgrund der vielen Verletzungen bislang nicht finden können.