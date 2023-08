FC Schalke 04: Weitere Neuzugänge für Königsblau? S04-Trainer Reis plaudert aus Nähkästchen

Neun neue Spieler hat der FC Schalke 04 in diesem Sommer bereits verpflichtet. Bis zum 1. September um 18 Uhr hat Königsblau noch Zeit, weitere neue Spieler zu holen. Danach besteht aber noch die Möglichkeit, sich mit vertragslosen Akteuren zu verstärken.

Wird denn jetzt noch kurzfristig beim FC Schalke 04 was passieren? Vielleicht ein Last-Minute-Transfer am Deadline Day? Cheftrainer Thomas Reis spricht Klartext.

FC Schalke 04: Weitere Neuzugänge für Königsblau?

Ron Schallenberg, Paul Seguin, Lino Tempelmann, Marius Müller, Bryan Lasme, Timo Baumgartl, Tomas Kalas, Yusuf Kabadayi und Derry John Murkin hat der FC Schalke 04 in diesem Sommer geholt. Dazu gab es noch zahlreiche Abgänge bei den Königsblauen. Darunter auch einige Spieler, die verliehen worden sind.

Auch interessant: FC Schalke 04: Muss Reis zittern? Hechelmann macht unmissverständliche Ansage

Kommen weiter dazu? Vor allem für die Offensive wurden in den vergangenen Tagen Forderungen von den Fans laut. Auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei SV Wehen Wiesbaden (2. September, 13 Uhr) wurde Cheftrainer Thomas Reis zu möglichen Neuzugängen gefragt.

„Stand jetzt ist erst mal nichts weiter geplant. Aber wir sind weiter dran“, sagte der S04-Coach. Die Aussagen deuten wohl darauf hin, dass am Deadline Day am Freitag noch etwas passieren könnte.

„Das war mir wichtig“

Zwar sind alle Positionen im Kader des FC Schalke 04 abgedeckt worden, ein Last-Minute-Transfer könnte aber noch kommen. Höchste Priorität für Reis hat aber, dass „wir überall doppelt besetzt sind. Das war mir wichtig“, sagt der 49-Jährige.

Weitere Verstärkungen wären für den Traditionsverein vielleicht nicht ganz so verkehrt. Sowohl in den ersten vier Ligaspielen als auch im DFB-Pokal zeigte S04 bislang keine guten Leistungen. Drei Niederlagen gab es in der 2. Bundesliga. Nach vier Spieltagen auf Platz 15 zu stehen, ist viel zu schwach für den Aufstiegsfavoriten.

Mehr News für dich:

Damit der direkte Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga noch gelingt, müssen jetzt bessere Leistungen und definitiv Siege her. Zwar ist die Saison noch früh, aber weitere Niederlagen können sich die Knappen nicht mehr leisten.