FC Schalke 04: Diese Aussage fällt Hechelmann nach dem Reis-Aus auf die Füße

Trainerbeben beim FC Schalke 04! Am Mittwoch, zwei Tage vor dem Spiel gegen den SC Paderborn (29. September, 18.30 Uhr), ließ der Revierklub die Bombe platzen: Thomas Reis ist nicht mehr Trainer der Königsblauen.

Nicht nur der Zeitpunkt überrascht. Denn nach dem letzten Spiel des FC Schalke 04 überraschte Sportdirektor Andre Hechelmann mit Aussagen, die ihm jetzt nach dem Reis-Aus gewaltig auf die Füße fallen.

FC Schalke 04 entlässt Reis

Vor einigen Monaten war er beim FC Schalke 04 noch der gefeierte Mann. Nun wurde Thomas Reis entlassen. Als die Königsblauen in der vergangenen Bundesliga-Saison abgeschlagen und ohne jegliche Hoffnung auf dem letzten Platz standen, gab es mit ihm immerhin wieder große Chancen auf den Klassenerhalt. Zwar gelang dieser nicht, aber dennoch wollte S04 mit ihm in die 2. Bundesliga.

Auch interessant: FC Schalke 04: Entlassungshammer bei S04 – DARÜBER ist Reis wirklich gestolpert

Nach sieben Spielen dann die schwache Bilanz: zwei Siege, ein Unentschieden, vier Niederlagen und Platz 16. Zu wenig für den Traditionsverein, der den direkten Wiederaufstieg schaffen wollte. Daher folgte dann die Entlassung von Reis.

Dabei sorgt nicht nur der Zeitpunkt für Staunen. Ausgerechnet zwei Tage vor dem nächsten Spiel folgt die Meldung, dass Reis nicht mehr Trainer der Knappen sei. Auch die Aussage von Andre Hechelmann, die er noch vor einigen Tagen getätigt hat, überraschen nach dem Aus jetzt sehr.

Aussage fällt Hechelmann auf die Füße

Nach der 1:3-Niederlage beim FC St. Pauli antwortete Andre Hechelmann auf die Frage, ob Reis nach wie vor der richtige Trainer beim FC Schalke 04 sei: „Meine Aussage vom Magdeburg-Spiel steht, steht auch nach der Niederlage am Millerntor.“ Vor dem 4:3-Sieg gegen Magdeburg gab Hechelmann Reis eine Jobgarantie. Auch eine Woche später hörte sich das so an, als würde Reis noch das Paderborn-Spiel bekommen.

Mehr News für dich:

Das ist jetzt aber nicht mehr der Fall. Zwei Tage vor dem Spiel gegen den SCP steht Schalke ohne Cheftrainer da. Am Freitag wird Co-Trainer Matthias Kreutzer auf der Bank übernehmen. Spätestens bis zum Heimspiel gegen Hertha BSC (8. Oktober, 13.30 Uhr) will S04 dann einen neuen Coach präsentieren.