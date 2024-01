FC Schalke 04 verkündet Testspiel im Trainingslager – S04-Fans sind mächtig verärgert

Aktuell bereitet sich der FC Schalke 04 in Albufeira in Portugal auf die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga vor. Neben dem ersten Testspiel gegen den VfL Wolfsburg (2:3) und den KAS Eupen am Samstag (13. Januar, 13.30 Uhr) haben die Königsblauen jetzt eine weitere Partie vereinbart.

So wird der FC Schalke 04 am Dienstag (9. Januar) gegen den spanischen Drittligisten Recreativo Huelva ein Trainingsspiel absolvieren. Im Gegensatz zu den anderen Begegnungen wird die Partie nicht im Livestream angeboten. Die S04-Fans sind nicht erfreut darüber.

FC Schalke 04 verkündet Testspiel im Trainingslager

Anstoß des Trainingsspiels ist am Dienstag um 12 Uhr Ortszeit (um 13 Uhr deutscher Zeit) auf dem Platz des Mannschaftshotels Pine Cliff Resort Albufeira, wo der FC Schalke 04 sich gerade auf die Rückrunde für die 2. Bundesliga vorbereitet. Für alle Fans, die mit den Königsblauen nach Portugal gereist sind, ist der Eintritt frei.

Doch für die restlichen S04-Anhänger gibt es schlechte Nachrichten. Die Begegnung der Gelsenkirchener gegen den spanischen Drittligisten wird nicht übertragen. Wie der Klub kommunizierte, liegt das an rechtlichen Gründen.

Somit schauen die Fans in die Röhre. Statt eines Streams wird es über die Social-Media-Kanäle regelmäßige Updates geben. Zu wenig für die Anhänger, die sich mächtig darüber aufregen, dass sie die Partie ihres Lieblingsklubs nicht sehen können.

Fans sind verärgert

„Rechtliche Gründe bei einem Drittligisten? Was zum Teufel…“, „Welche rechtlichen Gründe sind das? Hat irgendein Unternehmen exklusive Rechte an deren Verein oder was?“ und „Was für rechtliche Gründe? Das ist ein Drittligist und kein Champions-League-Verein“, heißt es unter anderem von vielen Fans des FC Schalke 04. Die meisten können es nicht verstehen, wieso die Partie nicht übertragen wird.

Für die rechtlichen Gründe kann S04 nichts für. In Spanien werden nämlich selbst Freundschaftsspiele von den Klubs TV-rechtlich vermarktet – selbst bei einem Drittligisten wie Huelva, der zudem der älteste Klub des Landes ist.

Allerdings wird es lediglich bei dieser Partie bleiben. Am Samstag gegen den KAS Eupen dürfen sich die Fans wieder auf eine Live-Übertragung freuen. So wie es schon gegen Wolfsburg (2:3) und vielen anderen Testspielen der Fall war.