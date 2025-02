FC Schalke 04 feiert Talente-Coup! Bosse haben aus Fehlern gelernt

Beim FC Schalke 04 gibt es seit einigen Wochen schöne Nachrichten zu feiern. Sportlich ist es zwar noch nicht das, was sich die Verantwortlichen erhofft haben – immerhin hat man mit dem Abstieg nichts mehr zu tun. Dafür aber gibt es abseits des Platzes Erfreuliches.

So hat der FC Schalke 04 mit gleich mehreren Top-Talenten aus der Knappenschmiede, zu denen einige schon fest zu der Profimannschaft des FC Schalke 04 gehören, langfristig verlängert. Die S04-Bosse haben aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt.

FC Schalke 04: Top-Talente verlängern langfristig

Solche positiven Zustände sind die Fans des FC Schalke 04 schon längst nicht mehr gewohnt. Jahrelang wurden bei den Königsblauen nämlich so viele Fehler gemacht, die am Ende brutal bestraft wurden. Eins, was viele Anhänger besonders geärgert hat, waren die auslaufenden Verträge von jungen Talenten aus der Knappenschmiede.

Auch interessant: FC Schalke 04: Van Wonderen im Sommer vor dem Aus? ER könnte direkt übernehmen

Die Bosse haben sich viel zu viel Zeit gelassen oder keine Einigungen in den Verhandlungen erzielen können. So haben dann mehrere Talente den Verein ablösefrei verlassen, die großes Potenzial hatten, es bei den Profis zu schaffen. Dass es über die Jugendabteilung der Gelsenkirchener schon viele junge Spieler den Durchbruch geschafft haben, ist bekannt. Die Liste ist ziemlich lang, mit Spielern wie Mesut Özil, Manuel Neuer oder Julian Draxler.

Mit Kaderplaner Ben Manga und Interims-Sportdirektor Youri Mulder haben die Knappen aber jetzt zwei neue starke Männer, die diese Fehler verhindern wollten. So konnte der S04 in den vergangenen Wochen einige vielversprechende Talente langfristig halten.

Aus den Fehlern gelernt

Max Grüger, Luca Podlech, Ayman Gulasi, Mika Khadr, Zaid Amoussou-Tchibara (alle bis 2028) und Taylan Bulut (bis 2029) haben alle zuletzt lange Verträge unterzeichnet. Bei den meisten ist auch eine Ausstiegsklausel dabei, die dem FC Schalke 04 viele Millionen einbringen könnte.

Genau das hatte den Knappen in den vergangenen Jahren immer wieder gefehlt, weshalb viele Talente zu anderen Vereinen gingen, ohne dass der Revierklub auch nur einen Cent bekommen hatte. Das hat sich mittlerweile geändert. Die Arbeit ist aber noch lange nicht beendet.

Mehr Nachrichten für dich:

Aus der Knappenschmiede kommen jährlich viele spannende Talente raus, die mit einem Profivertrag ausgestattet werden. Lange Jahre hatte die Jugendabteilung einen großen Ruf. In den kommenden Jahren soll sie diesem wieder gerecht werden.