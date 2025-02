FC Schalke 04: Nächster Juwel-Hammer! S04 bedient sich beim Revierrivalen

Beim FC Schalke 04 gab es zuletzt immer wieder gute Nachrichten bezüglich der Talente für die Zukunft: Max Grüger, Mika Khadr, Luca Podlech, Ayman Gulasi, Zaid Amoussou-Tchibara und neuerdings Taylan Bulut haben alle neue, langfristige Verträge unterzeichnet und bleiben voraussichtlich den Knappen noch lange erhalten.

Doch nicht nur eigene Talente sollen den Weg zu den Profis schaffen. Jedes Jahr vor dem Saisonende verpflichtet der FC Schalke 04 einige junge Spieler aus der Konkurrenz für die Knappenschmiede. So ist es auch jetzt der Fall. S04 schnappt sich ein Top-Talent von einem Revierrivalen.

FC Schalke 04 schnappt sich Top-Talent

Lange Zeit galt die Knappenschmiede des FC Schalke 04 als eine der begehrtesten Jugendabteilungen in Deutschland. Jahr für Jahr kamen nämlich große Talente raus, die den Sprung in den Profifußball geschafft haben. Die Liste an erfolgreichen Spielern, die es in den Weltfußball geschafft haben, ist lang.

Auch Diego Backes hat den Traum, es eines Tages ganz weit zu schaffen. Für die restliche Saison wird der 16-Jährige noch für die U17 des VfL Bochum in der DFB-Nachwuchsliga auflaufen. Ab der kommenden Spielzeit wechselt er zum FC Schalke.

Backes, der in der laufenden Spielzeit sechs Tore erzielte und fünf Treffer vorlegte, hat bei den Gelsenkirchenern einen Zweijahres-Vertrag unterschrieben. In der U19 von Trainer-Legende Norbert Elgert soll der Linksverteidiger sich stets weiterentwickeln und eines Tages zu den Profis dazustoßen.

Vielversprechender Youngster wechselt zu S04

Bevor er für den FC Schalke 04 auflaufen wird, hofft Backes, mit den Bochumern eine erfolgreiche Saison zu Ende spielen zu können. Brisant: In der Vorrunde besiegte der VfL mit Backes die Königsblauen gleich zweimal: 3:2 in Gelsenkirchen und 5:1 im Rückspiel. In beiden Partien konnte der Linksverteidiger drei Tore vorbereiten und so auf sich aufmerksam machen.

Knappenschmiede-Chef Raffael Tonello hat dabei wohl auch ordentliche Überzeugungsarbeit leisten können. Mit Sicherheit war nicht nur der S04 an Backes interessiert, der in seiner Jugend bisher bei vielen NRW-Vereinen unter Vertrag stand.

Von seinem Jugendverein FSV Werdohl ging es zu Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, TuS Plettenberg, Rot-Weiß Lüdenscheid, FC Iserlohn, SC Paderborn und zum VfL Bochum. Ab dem kommenden Sommer wird er dann auch das königsblaue Trikot tragen.