FC Schalke 04: Fans in Ekstase – endlich ist der große Moment gekommen

Zahlreiche neue Gesichter durften die Fans des FC Schalke 04 in den vergangenen Tagen bestaunen. Kaderplaner Ben Manga und Sportdirektor Marc Wilmots haben nämlich auf dem Transfermarkt in den vergangenen Wochen einige Neuzugänge verpflichten können.

Am meisten freuten sich die königsblauen Anhänger aber auf Moussa Sylla. Der Stürmer feierte am Montag (1. Juli) mit einwöchiger Verspätung aufgrund seines verlängerten Urlaubs Premiere beim FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Sylla zum ersten Mal im Training

Cheftrainer Karel Geraerts und die wie immer zahlreich erschienenen Fans des FC Schalke 04 freuten sich über ein neues Gesicht auf dem Trainingsplatz. Nach seinem verlängerten Urlaub feierte Neuzugang Moussa Sylla seine Premiere beim deutschen Traditionsverein.

Der 24-Jährige, der vor rund einer Woche offiziell verpflichtet wurde, durfte noch ein paar Tage Urlaub machen, nachdem er zuvor mit der malischen Nationalmannschaft auf Länderspielreise war. Die sportliche Leitung der Schalker gab ihm nach Absprache daher einige freie Tage, um sich erholen zu können.

Am 1. Juli war es dann schließlich so weit. Sylla stand erstmals mit seinen neuen Teamkollegen auf dem Platz. Kein Wunder, dass an dem Tag zahlreiche Augen auf den neuen Angreifer gerichtet waren. Durch seine Verpflichtung ist bei den Königsblauen eine wahre Euphorie zurückgekehrt, nachdem in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder bittere Abgänge verkündet wurden. So haben beispielsweise Marius Müller, Keke Topp und Assan Ouedraogo den Verein verlassen.

Vorfreude auf Neuzugang

Nach der Einheit war der Neuzugang des FC Schalke 04 besonders gefragt. Viele Fans wollten unbedingt eine Unterschrift oder ein Foto von Sylla, der diese Wünsche dementsprechend auch erfüllte.

Sylla wurde laut mehreren Medien für rund 2,5 Millionen Euro verpflichtet. Bei den Gelsenkirchenern hat er einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Die Hoffnungen sind groß, dass Sylla einschlägt wie eine Granate. Er kommt mit der Empfehlung von 15 Saisontoren für Pau FC nach Gelsenkirchen. Sollte er auch in Deutschland so oft treffen, wäre das für S04 bereits ein Gewinn.