Schalke – Wiesbaden: DFB-Entscheidung sorgt für Aufsehen – „Wilde Sache“

Nächstes Kellerduell für den FC Schalke 04! Am Samstag (17. Februar, 13 Uhr) empfängt der Revierklub die SV Wehen Wiesbaden. Es ist ein Duell der beiden Tabellennachbarn. S04 steht mit 23 Punkten auf Rang 14, Wiesbaden hat vier Zähler mehr als die Königsblauen.

Für die Partie Schalke – Wiesbaden schickt der DFB überraschend seinen, für viele Experten und Fans, besten Schiedsrichter in Deutschland. Das sorgt bei vielen S04-Anhängern für Verwunderung.

Schalke – Wiesbaden: Überraschende DFB-Entscheidung

Wer hätte gedacht, dass der FC Schalke 04 nach 21 Spieltagen mitten im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga steckt? Mittlerweile ist das bittere Realität und die Sorgen und Ängste der Fans werden immer größer. Auf den Relegationsplatz und auch auf einen direkten Abstiegsplatz hat S04 nur noch zwei Punkte Vorsprung. Bei einer Niederlage gegen Wiesbaden und bei Siegen der Konkurrenz könnte der Revierklub noch weiter nach unten in der Tabelle rutschen.

Auch interessant: FC Schalke 04: Geraerts widerspricht Wilmots – „Die Entscheidung liegt bei mir“

Wenn die Partie am Samstag angepfiffen wird, dann wird Deniz Aytekin die Pfeife im Mund haben. Der Top-Schiedsrichter wurde vom DFB für die Begegnung ausgewählt. Einer der besten Schiris in Deutschland zu solch einem Spiel der 2. Bundesliga? Für viele Fans kommt diese Entscheidung mehr als nur überraschend.

„Wilde Sache“

In den sozialen Netzwerken können es die königsblauen Anhänger nicht fassen, dass ausgerechnet Aytekin Schalke – Wiesbaden leiten wird. „Für so ein Spiel holen die Deutschlands besten Schiri ran? Wilde Sache“, „Warum zur Hölle pfeift der Aytekin zweite Liga? Irgendwas passiert, dass ich verpasst hab?“ und „Endlich mal ein guter Schiri. Und dann auch noch bei einem unserer Spiele. Dass ich das noch erleben darf“, heißt es unter anderem von den vielen Fans.

Mehr Nachrichten für dich:

Tatsächlich ist es aber keine Seltenheit, dass Aytekin Spiele der 2. Bundesliga pfeift. Die Begegnung am Samstag wird bereits die siebte Partie der laufenden Saison für den Top-Schiedsrichter sein. 12 weitere Spiele hat er in der Bundesliga gepfiffen. In der Veltins-Arena wäre es in der laufenden Spielzeit bereits das zweite Mal, dass Aytekin pfeifen wird. Zu Beginn leitete er die Niederlage der Schalker gegen Holstein Kiel (0:2).