FC Schalke 04: Geraerts widerspricht Wilmots – „Die Entscheidung liegt bei mir“

Aufregung beim FC Schalke 04! Mit Brandon Soppy haben die Königsblauen einen neuen Rechtsverteidiger kurz vor dem Deadline Day verpflichtet. Doch bislang stand der Neuzugang noch in keinem Pflichtspiel auf dem Platz und wird wohl noch einige Weile brauchen, bis er spielen wird.

Das erklärte jedenfalls Sportdirektor Marc Wilmots. Doch nun hat sich auch Cheftrainer Karel Geraerts zur Soppy-Saga geäußert. Mit deutlichen Aussagen widerspricht der Coach des FC Schalke 04 nun Wilmots.

FC Schalke 04: Geraerts widerspricht Wilmots

Die Hoffnungen und Erwartungen des FC Schalke 04 waren groß, als die Leihe von Brandon Soppy verkündet wurde. Der Rechtsverteidiger ist bis zum Saisonende ausgeliehen und soll auf der Problem-Position für Stabilität sorgen. Rund zwei Wochen später herrscht Ernüchterung. Der kurzfristige Plan mit ihm ist nicht aufgegangen.

„Punkt eins: Wenn wir einen Spieler im Winter holen, ist es unmöglich, dass er topfit ist. Punkt zwei: Soppy ist nicht verletzt, die Kernspintomographie beim Medizincheck hat nichts ergeben. Er hat nur Rückstand. Ich allein habe die Entscheidung getroffen, dass wir ihn rausnehmen. Ich will, dass er sich steigert, bis er richtig fit ist. Dann bringt er etwas für die Mannschaft. Er ist ein junger Spieler, ich will ihn nicht kaputt machen“, betonte Sportdirektor Wilmots gegenüber der „WAZ“ zum Neuzugang (hier mehr dazu). Der junge Franzose soll daher erst in rund 1-2 Wochen wieder mit den Profis trainieren. Aufgabe sei es, Soppy bis zum Heimspiel gegen den aktuellen Spitzenreiter am 1. März spielfähig zu bekommen.

Nun wurde auch Cheftrainer Karel Geraerts zur Personalie gefragt, die gerade wohl ganz Schalke beschäftigt. Der Belgier widerspricht auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Wiesbaden (17. Februar) seinem Sportdirektor. „Er war zuletzt nicht fit, er hat mir aber zugesichert, dass es ihm wieder besser geht und er bald wieder dabei sein kann“, sagt Geraerts und fügt hinzu: „Die letzte Entscheidung um meine Spieler liegt bei mir. Das ist klar. Natürlich bespreche ich das intern, auch mit Marc Wilmots und den Ärzten. Da gibt es immer viele Diskussionen. Aber es ist meine Entscheidung. Natürlich war Brandon jetzt nicht fit und das hat mir nicht gefallen, weil ich fitte Spieler möchte. Aber das ist jetzt die Realität. Er ist nicht fit, das haben wir im Testspiel ja gesehen.“

„Alles andere entscheide ich selbst“

Deutliche Aussagen von Geraerts in Richtung Wilmots. Leidet das Verhältnis zwischen den beiden Belgiern beim FC Schalke 04? Der Coach zeigte sich auch bei dieser Frage eines Journalisten deutlich. „Egal was ich sage, es ist eine interne Kommunikation. Ich spreche gerne über die Form der Spieler, über Fußball generell, gerne mit Marc und auch gerne mit Andre (Hechelmann, Anm. d. Red.). Das soll auch so bleiben. Alles andere entscheide ich selbst“, sagte der S04-Trainer.

Und so entscheidet Geraerts beispielsweise auch, dass Soppy ab der kommenden Woche ins Mannschaftstraining zurückkehren könnte. Danach soll der Neuzugang langsam aufgebaut werden, bis es zum ersten Pflichtspiel für die Gelsenkirchener kommen wird.