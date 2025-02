Darmstadt – Schalke: Schock für S04! Bitterer Ausfall droht

Königsblau möchte nach dem knappen, aber verdienten 2:1-Sieg gegen den KSC beim SV Darmstadt 98 nachlegen. Ein Sieg im Spiel Darmstadt – Schalke wäre für die Knappen ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt. Doch vor dem Spiel gibt es bittere Nachrichten.

Denn Kees van Wonderen plagen vor dem Spiel bei den Lilien einmal mehr Personalsorgen. Vor allem ein wichtiger Akteur könnte die Partie Darmstadt – Schalke verpassen. Sein Fehlen wäre ein herber Schlag.

Darmstadt – Schalke: S04 ohne Bulut?

In den vergangenen Wochen musste Königsblau bereits den ein oder anderen bitteren Ausfall verkraften. So fehlt Top-Stürmer Moussa Sylla aufgrund eines Muskelfaserrisses und auch Sturm-Juwel Emil Höjlund fehlte bereits seit Längerem. Neuzugang Aymen Barkok fehlte gegen den KSC und Top-Juwel Taylan Bulut fehlte in Köln (0:1). Dieser droht nun auch das zweite Auswärtsspiel in Folge zu verpassen.

„Taylan hat leichte Schmerzen, wird behandelt. Wir müssen sehen, ob er schafft“, verriet van Wonderen auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei den Südhessen. Sein Ausfall wäre enorm bitter, hat er sich doch zu einer echten Säule des S04-Spiels entwickelt.

++ Darmstadt – Schalke: Ticket-Warnung an Fans! DAS musst du jetzt beachten ++

Neben Bulut stehen wohl noch weitere Akteure auf der Kippe. „Es gibt ein paar Spieler, die noch Probleme haben“, so van Wonderen. Namen hat der Knappen-Coach jedoch nicht genannt. Doch einmal mehr wird van Wonderen seine Startelf wohl umbauen müssen.

Barkok wohl wieder dabei

Allerdings gibt es für S04 auch gute Nachrichten. Denn Winter-Neuzugang Barkok dürfte in Darmstadt wohl wieder mit von der Partie sein. „Aymen hatte eine leichte Verletzung, davon ist er jetzt erholt. Er hat die Woche wieder voll mittrainiert, wir werden sehen, wie wir ihn gebrauchen können und wie viele Minuten er spielen kann. Er ist bereit, sein Bestes zu geben“, so van Wonderen.

Weitere News:

Wie der Kader und die Startelf dann im Endeffekt aussehen wird, wird sich erst am Sonntag zeigen. Doch Fakt ist: Die Verletzung bleiben am Berger Feld ein Dauerthema. Immer wieder fallen (wichtige) Akteure aus, dieses Problem bekommt Königsblau weiterhin nicht in den Griff.