Darmstadt – Schalke: Ticket-Warnung an Fans! DAS musst du jetzt beachten

Wenn der FC Schalke 04 am Sonntag (23. Februar, 13.30 Uhr) beim SV Darmstadt 98 zu Gast ist, werden viele Fans auf die Partie aus der Hinrunde zurückblicken. In der Veltins-Arena führten die Königsblauen souverän mit 3:0 und haben am Ende tatsächlich mit 3:5 verloren. Deshalb soll die Revanche her.

Wie bei vielen Auswärtsspielen des FC Schalke werden auch in Darmstadt wieder Tausende Fans dabei sein. Für die königsblauen Anhänger gibt es vor der Partie aber eine Warnung bezüglich der Tickets.

Darmstadt – Schalke: Probleme bei Ticket-Zustellung

Drei Jahre sind es her, seit der Schalke 04 zuletzt am Böllenfalltor in Darmstadt gespielt hat. Nun geht es für die Königsblauen wieder nach Südhessen. Es werden wieder zahlreiche S04-Fans erwartet, die im und um den Auswärtsblock verstreut sein werden, um ihre Mannschaft anzufeuern.

Wie zu jeder Auswärtsreise hat das Team Fanbelange alle Infos zum Stadionbesuch zusammengestellt. Für den Gästebereich sind wie in den meisten Stadien ausschließlich print@home-Tickets versandt worden. Die Tickets sind nur gültig als kompletter DIN-A4-Ausdruck auf Papier, nur Tickets in guter Druckqualität können gelesen werden. Der Barcode aus der Zuteilungsmail auf dem Handy funktioniert am Einlass nicht. Vom Revierklub gibt es wegen der Karten aktuell eine Warnung.

Wichtiger Hinweis für S04-Fans

„Hinweis bezüglich Darmstadt-Tickets: Derzeit gibt es leider technische Probleme mit der Zustellung von Ticket-Links bei web.de-Mailadressen. Wer seine Karte für Sonntag noch nicht erhalten hat, sollte sich bitte an auswaertskarten@schalke04.de wenden“, schreibt der FC Schalke 04 auf X (ehemals Twitter). Wer zur Partie nach Darmstadt reist, sollte sich also am besten beeilen und sich darum kümmern.

Gegen die Lilien will Schalke den nächsten Sieg einfahren und damit den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Der Vorsprung auf den Abstiegsplätzen beträgt derzeit zehn Punkte. Königsblau will sich noch weiter davon entfernen und sich im Mittelfeld der Tabelle etablieren.