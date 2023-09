FC Schalke 04: S04-Star verrät es selbst – droht der nächste Ausfall?

Die Erleichterung war Mannschaft, Trainerteam und Fans deutlich anzumerken. In einer furiosen Partie gegen den 1. FC Magdeburg holte sich der FC Schalke 04 drei wichtige Punkte und zeigte Comeback-Qualitäten. Nach 0:2 und 2:3 gewann Königsblau doch noch mit 4:3 in der Veltins-Arena.

Den Sieg muss der FC Schalke 04 aber wohl bitter bezahlen. Nicht nur Torhüter Marius Müller fällt wohl aus. Nach dem Spiel hat ein weiterer Stammspieler verraten, wieso er noch in der Halbzeit ausgewechselt werden musste.

FC Schalke 04: Nächster Ausfall?

Gegen Magdeburg sollte endlich der Befreiungsschlag nach diesem schwachen Saisonstart gelingen. Doch schon nach 27 Minuten gab es ein Pfeifkonzert für die Mannschaft des FC Schalke 04. Die Magdeburger führten nämlich gegen extrem schwache Schalker mit zwei Toren. Danach kam S04 aber besser ins Spiel und konnte durch Polter noch vor der Halbzeit zum 1:2 treffen.

Vor der Halbzeit gab es eine bittere Nachricht für S04. Marius Müller blieb bei einem Abschlag im Rasen hängen und musste verletzt vom Platz. In der Kabine geblieben war nach dem Seitenwechsel auch Cedric Brunner. Was war der Grund? Nach dem Spiel erklärte der Verteidiger die Auswechslung.

„Ich bin in der Halbzeit nach Absprache mit dem Trainer ausgewechselt worden, da wir zu diesem Zeitpunkt schon zwei der drei Wechselfenster genutzt hatten. Ich war bereits mit einer Gelben Karte vorbelastet und habe zudem etwas im Rücken gespürt“, so Brunner.

Personalsorgen bei S04

Ob es sich bei den Schmerzen um etwas Schlimmeres handelt, ist noch unklar. Ein Ausfall von Brunner wäre aber mehr als nur bitter für den FC Schalke 04. Mit Henning Matriciani hat Thomas Reis nämlich nur noch einen Rechtsverteidiger im Kader. Richtig überzeugen konnte der Publikumsliebling in dieser Saison auch noch nicht.

Dafür sah sich Brunner dann eine furiose zweite Halbzeit an. Schalke konnte durch Neuzugang Murkin ausgleichen, wenige Minuten später ging Magdeburg wieder in Führung. Thomas Ouwejan erzielte per Freistoß dann das 3:3. In Überzahl konnte Polter dann in der Schlussphase einen Elfmeter souverän verwandeln. Am Ende blieb es beim 4:3 für die Knappen.

Auch wenn es drei wichtige Punkte für die Schalker sind, so werden die Personalsorgen immer größer. Müller und vielleicht auch Brunner reihen sich dann in die aktuelle Ausfallliste mit Ralf Fährmann, Leo Greiml, Danny Latza, Bryan Lasme, Kenan Karaman und Simon Terodde ein.