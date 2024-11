FC Schalke 04: Ulm-Coach vor S04-Duell fassungslos – „Wahnsinn“

Aufsteiger gegen Krisenklub: Der SSV Ulm empfängt zum Start des 11. Spieltags den FC Schalke 04, der unter dem neuen Trainer Kees van Wonderen weiterhin auf den ersten Sieg wartet. Beide Mannschaften sind in der Tabelle punktgleich.

Eine Situation, die Ulm-Trainer Thomas Wörle nicht fassen kann. Das Duell gegen den FC Schalke 04 wird für den Aufsteiger ein Highlight. Dass man sich aktuell ausgerechnet mit solch einem Traditionsverein auf Augenhöhe begegnet, kommt auch für den Klub aus Baden-Württemberg überraschend.

FC Schalke 04: Highlight für Ulm!

0:1 in Hannover, 3:4 gegen Fürth und 0:3 im Pokal gegen Augsburg. Neu-Coach Kees van Wonderen hat sich seinen Start beim FC Schalke 04 SO nicht vorgestellt. Schon jetzt steht der Niederländer in der Kritik. Es muss unbedingt die Wende her. Die Möglichkeit für einen Befreiungsschlag bietet sich gegen den SSV Ulm am Freitag (1. November, 18.30 Uhr).

Während der S04 sich aus der Krise befreien will, wird es für Ulm ein absolutes Highlight-Spiel. „Wir spielen aktuell quasi gegen einen Tabellennachbarn, was an sich schon Wahnsinn ist“, so SSV-Trainer Thomas Wörle gegenüber dem SWR. Es handle sich schließlich hier um Schalke 04, „der drittgrößte Verein Deutschlands mit einer unglaublichen Geschichte. Und wir dürfen das Spiel haben, bei uns zu Hause im Donaustadion. Das ist genial.“

Beide Teams haben nach zehn Spieltagen acht Punkte geholt, stehen auf Platz 14 und 15. Bis zu einem direkten Abstiegsplatz ist es nicht mehr viel, weshalb drei Punkte enorm wichtig wären.

Wer ist der Außenseiter?

Wer ist in dem Spiel dann eigentlich der Favorit und der Außenseiter? Aufgrund der Formkrise des FC Schalke 04 könnte man meinen, dass Ulm als Favorit gehandelt wird. SSV-Coach Wörle sieht das anders: „Da muss ich widersprechen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir der Außenseiter sind. Allein, wenn man die Möglichkeiten sieht, die der Kader von Schalke bietet.“

Mit 17.400 Zuschauern ist das Spiel restlos ausverkauft. Erwartet werden mehr als 2200 Schalke-Fans. Mehr Platz gibt es im Stehblock des Gästebereichs nicht. Schon vorab gab es Aufregung um gekaufte Tickets für S04-Anhänger. Die Vorfreude ist dennoch groß. „Wir freuen uns auf das Spiel im Donaustadion, weil es von der Atmosphäre sicher etwas ganz, ganz Großes sein wird“, so Wörle.