FC Schalke 04: Fans horchen auf! Kommt ein Ex-Schalker als Wilmots-Nachfolger?

Während der FC Schalke 04 die Position des Trainers nach dem Aus von Karel Geraerts bereits neu besetzen konnte, fehlt es Königsblau weiterhin an einem Sportdirektor. Marc Wilmots muss gemeinsam mit Geraerts gehen – seither befinden sich die S04-Bosse auf der Suche nach einem Nachfolger.

CEO Matthias Tillmann und Kaderplaner Ben Manga erklärten, dass die Trainersuche zunächst höchste Priorität gehabt habe. Folgt in Kürze auch der Sportdirektor? Ein Ex-Funktionär des FC Schalke 04 ist derzeit im Gespräch.

FC Schalke 04: Kehrt Zuber zu Königsblau zurück?

Mit ihm erlebte Königsblau seine erfolgreichsten Jahre: Gerhard Zuber arbeite von 2011 bis 2016 an der Seite von Ex-Sportchef Horst Heldt bei Schalke 04. Das Duo brachte Königsblau regelmäßig in das internationale Geschäft und machte den Klub zu einer festen Größe in der Champions League.

Der Österreicher war die rechte Hand von Heldt und unter anderem für das Scouting möglicher Neuzugänge verantwortlich. Unter anderem holten sie Spieler wie Ibrahim Afellay, Matija Nastasic, Kevin Prince Boateng oder Leon Goretzka.

Zuletzt arbeitet Zuber bei Hannover 96. Heldt nahm seine rechte Hand mit in die niedersächsische Landeshauptstadt. Als Heldt gefeuert worden ist, übernahm Zuber sogar für eine gewisse Zeit die Gesamtkontrolle des sportlichen Bereiches.

Zuber war bereits in der Arena

Laut „Sky“ soll Zuber am vergangenen Spieltag gegen Fürth (3:4) im Stadion gewesen sein. Ob dies nur ein Besuch bei seinem Ex-Klub oder gar ein konkretes Treffen mit den S04-Bossen zum Hintergrund hatte, ist noch nicht bekannt. Fakt ist: Zuber ist derzeit vereinslos und wäre dadurch wohl zu haben.

Ob Zuber selbst sich eine Rückkehr in das Ruhrgebiet vorstellen könne, ist nicht klar. Mit ihm würde Königsblau jedoch jemanden an Board holen, der den Verein genauestens kennt, enorm viele Kontakte in der Branche hat und über viel Erfahrung im Business verfügt.