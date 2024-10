FC Schalke 04: Wildes Gerücht! Wagt S04 eine irre Rückhol-Aktion?

Im vergangenen Sommer mussten wieder viele Spieler den FC Schalke 04 verlassen. Die Königsblauen wollten einen weiteren Neuanfang und trennten sich daher von einigen Enttäuschungen.

Dazu zählt auch Leo Greiml, der beim FC Schalke 04 zu den größten Pechvögeln gehörte. Der Österreicher brilliert aktuell in den Niederlanden. Nun sorgt ein Bericht für ordentlich Wirbel. Holt S04 Greiml etwa zurück?

FC Schalke 04: Gerücht sorgt für Aufregung

Nach genau zwei Jahren war das Kapitel FC Schalke 04 für Leo Greiml beendet. Der Österreicher erlebte zwei Horror-Jahre bei den Gelsenkirchenern. Der Grund: Seine Zeit bei S04 war von schweren Verletzungen geprägt. Der Innenverteidiger zog sich direkt bei seiner Ankunft einen Kreuzbandriss zu.

Als er zurückgekehrt war, folgten weitere Rückschläge, die es nicht möglich machten, dass Greiml bei den Schalkern Fuß fasst. So kam es dann im vergangenen Sommer zur Trennung. Der 23-Jährige durfte S04 ablösefrei verlassen und schloss sich NAC Breda in der Eredivisie an.

Dort blüht Greiml richtig auf. Auch Schalke beobachtet ihn ganz genau. Denn die Knappen haben sich laut der „WAZ“ eine Rückkaufoption gesichert. Es ist noch unklar, in welcher Höhe diese Klausel angesetzt wurde.

Greiml-Rückkehr zu S04?

Sollte Greiml in Breda weiterhin so performen, ist es gut möglich, dass der FC Schalke 04 direkt zuschlägt. Beim niederländischen Klub hat der Abwehrspieler noch einen Vertrag bis 2026. Gerade auf der Innenverteidiger-Position hat S04 in dieser Saison immer wieder tauschen müssen. Die Abwehr der Königsblauen ist alles andere als stabil.

Da wäre eine Greiml-Rückkehr spektakulär und auch eine Verstärkung. Seitdem er in Breda ist, stand er in allen Ligaspielen auf dem Platz und spielte die 90 Minuten komplett durch. Der Wechsel hat sich für den Österreicher aber sowas von ausgezahlt. Solche Leistungen hätte man sich auch in Gelsenkirchen gewünscht, wären da nicht die Verletzungen.