FC Schalke 04: Leihgabe dreht extrem auf – S04 schaut genau hin

Wenigstens einer hat das Lachen nicht komplett verlernt! Während beim FC Schalke 04 nach dem 2:5-Debakel gegen Hertha schlechte Stimmung herrscht, blüht eine Leihgabe der Königsblauen aktuell richtig auf: Soichiro Kozuki.

Der Japaner hat den FC Schalke 04 im vergangenen Winter vorerst verlassen und sich Gornik Zabrze aus der ersten polnischen Liga angeschlossen. Dort wird er gemeinsam an der Seite von DFB-Legende Lukas Podolski bis zum Ende des Jahres auflaufen. Aktuell präsentiert sich der Offensivspieler von seiner besten Seite und ist der gefeierte Star. S04 schaut dabei genau hin.

FC Schalke 04: Leihgabe dreht extrem auf

So darf eine Leihe ruhig laufen, wird sich vermutlich auch der FC Schalke 04 denken. Während Soichiro Kozuki in der Hinrunde bei den Königsblauen kaum zum Zug kam, ist er in Polen nun einer der besten Spieler im Team von Gornik Zabrze. Am vergangenen Wochenende gelang ihm sogar der erste Treffer – und das im Derby bei Ruch Chorzow.

Kozuki wurde zur zweiten Halbzeit eingewechselt und schnappte sich in der Schlussphase die Kugel. Nach einem starken Solo über die rechte Seite, bei dem er seine Gegenspieler alt aussehen ließ, verwandelte er souverän zum zwischenzeitlichen 2:0 für seine Mannschaft. In den letzten Minuten kassierte Zabrze zwar den Gegentreffer, doch am Ende gab es den knappen Derbysieg.

„Meine ersten Minuten waren in Ordnung, und ich habe versucht, das richtige Tempo für die Aktionen vorzugeben und mich am Ball zu halten. Aber der Gegner hat gut gespielt“, freute sich Kozuki und fügte hinzu: „Wenn ich auf das Spielfeld komme, kenne ich meine Aufgaben und ich denke, ich habe sie erfüllt.“ Auch die Freude über seinen ersten Treffer ist groß: „Ich war mir bewusst, wie wichtig ein Derby ist. Die Atmosphäre konnte man spüren, sobald man das Stadion betrat.“

S04 schaut genau hin

Auch der FC Schalke 04 wird sich freuen, dass es bei der Leihgabe so gut läuft. Anfangs hatte er einige Probleme, aber mittlerweile ist der Fußballer voll in Polen angekommen. Bis Ende Dezember 2024 kann sich Kozuki bei Zabrze weiter beweisen. Eine Kaufoption hat der Klub für den 23-jährigen Japaner auch. Medienberichten zufolge soll sie bei 300.000 Euro liegen.

Falls der polnische Klub sich dazu entscheiden sollte, diese Kaufoption zu ziehen, hat Schalke aber auch noch eine Rückkauf-Option bei Kozuki. Für 800.000 Euro würde Kozuki dann zu den Knappen zurückkehren, berichtet die „Sport Bild“. Anscheinend hat der Revierklub den Japaner noch nicht ganz aufgegeben.