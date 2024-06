FC Schalke 04: Nach Karriereende – Simon Terodde verkündet Mega-News

Kaum ein Spieler hat die 2. Bundesliga so stark geprägt, wie Simon Terodde. Nicht umsonst ist der ehemalige Stürmer des FC Schalke 04 in der Liga auch Rekordtorschütze. Seit einigen Wochen ist klar, dass der Angreifer in Zukunft nicht mehr im Profifußball auflaufen wird.

Doch so ganz wird er es nicht lassen können. Die Fans des FC Schalke 04, wo Terodde innerhalb kürzester Zeit zu einer Legende geworden ist, dürfen ihn in Zukunft dennoch auf dem Platz sehen, wie er jetzt verkündete.

FC Schalke 04: Mega-News um Terodde

Als er sein Karriereende bekanntgab, waren viele Fans traurig. Denn Simon Terodde war nicht nur bei den Fans des FC Schalke 04 beliebt. Insgesamt ging er für Union Berlin, den VfL Bochum, den VfB Stuttgart, den 1. FC Köln und den Hamburger SV auf Torejagd.

Auch interessant: FC Schalke 04: Geht jetzt alles schnell? Wildes Gerücht aus Portugal sorgt für Aufregung

Seine überragende Bilanz: 177 Tore. In der Saison 2021/22, als er den FC Schalke in die Bundesliga geschossen hatte, überholte er Dieter Schatzschneider (153) und konnte den Vorsprung um viele weitere Treffer ausbauen. Der Wert dieses ehemaligen Hannoveraners hatte mehr als 34 Jahre Bestand.

Nun ist aber Schluss für den 36-jährigen Terodde. Der Stürmer wird nicht mehr im Profifußball auflaufen, verkündete aber jetzt Hammer-News, die auch viele Fans freuen dürfte.

Terodde und Wolff Fuss in der „Icon League“

Der ehemalige Angreifer des FC Schalke 04 wird gemeinsam mit dem Kommentator Wolff Fuss eine eigene Mannschaft in der „Icon League“ haben. Dabei handelt es sich um eine eigene Kleinfeld-Liga von DFB-Star Toni Kroos und Deutschlands bekanntesten Streamer Elias Nehrlich. Die Liga ist vergleichbar mit der „Baller League“ von Mats Hummels und Lukas Podolski.

https://www.instagram.com/p/C8SFC3oIJL_/?hl=de

Terodde und Fuss haben auch schon den Namen ihrer Mannschaft: The Pack. In dem Video, das auf Instagram gepostet wurde, sprechen beide Trainer darüber, was für eine Art von Spielern sie brauchen. „Techniker brauchen wir“, so der Kommentator. Terodde meint: „Goalgetter.“ Sofort fragt Fuss, ob der Stürmer denn selbst antreten möchte. Darauf antwortet der ehemalige Star-Stürmer nicht, macht es also spannend.

Mehr Nachrichten für dich:

Die Icon League soll im Spätsommer starten. Weitere Teilnehmer, die ebenfalls schon ihre Teams haben, sind Franck Ribery, Robert Andrich, Felix Kroos, Luciano, David Alaba, Achraf und Reezy. Mit der Kleinfeld-Liga wollen Kroos und Nehrlich den Sport mit eigenen Regeln neu interpretieren und damit vor allem jüngere Fans anlocken.