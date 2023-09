FC Schalke 04: Terodde zur Heim-EM 2024? Experte rührt die Werbetrommel für S04-Star

Er hat den FC Schalke 04 fast im Alleingang zum Wiederaufstieg geschossen und schaffte es in nur einer Saison zum absoluten Fan-Liebling zu werden. Simon Terodde legte dann nach dem Abstieg noch einen drauf und verlängerte seinen Vertrag bei den Königsblauen. Damit wird der Stürmer den erneuten Aufstieg mit S04 im Angriff nehmen.

Schon im vergangenen Jahr gab es viele Experten, die den Angreifer des FC Schalke 04 plötzlich in der deutschen Nationalmannschaft sehen wollten. Bei der Weltmeisterschaft in Katar war Terodde nicht dabei. Wenn es nach Bela Rethy geht, sollte der Stürmer zur Heim-EM 2024 vom Bundestrainer nominiert werden.

FC Schalke 04: Terodde zur Heim-EM 2024?

Ob beim HSV, VfB Stuttgart, 1. FC Köln, VfL Bochum, Union Berlin oder beim FC Schalke 04: Simon Terodde weiß, wo das Tor steht und zeigte das auch immer beeindruckend. Drei Aufstiege schaffte der Stürmer, viermal wurde er Torschützenkönig der 2. Bundesliga. Doch eins fehlt dem 35-Jährigen in seiner Karriere: ein Pflichtspiel für Deutschland. Dass es mit dem Alter noch passiert, ist wohl unwahrscheinlich. Aber geht es nach Bela Rethy, sollte der Angreifer eine Chance bekommen.

Mit Blick auf die schon seit Jahren andauernde Sturmflaute in der Nationalelf sagte er: „Wir haben in der Bundesliga fast keinen Mittelstürmer.“ Alternativen gäbe es in der 2. Bundesliga mit Simon Terodde und Robert Glatzel, so Rethy bei „kicker meets DAZN“.

Glatzel sei ein „Mittelstürmer mit sensationeller Körperbeherrschung und technisch gut. Er spielt halt zweite Liga – so what?“ Rethy betonte zugleich, dass er Glatzel nicht als Stammspieler sehen würde, aber als gute Ergänzung, die man im Kader gebrauchen könnte.

Rethy schlägt Terodde für DFB-Elf vor

Das Gleiche gilt auch für Terodde, denn der Stürmer des FC Schalke 04 „kann den Kopf hinhalten.“ Das konnte der gebürtige Bocholter in seiner gesamten Karriere schon.

Ob der neue Bundestrainer tatsächlich auf Rethy und womöglich anderen Experten hören wird? Julian Nagelsmann soll der neue DFB-Chefcoach werden, nachdem Hansi Flick nach der 1:4-Pleite entlassen wurde.