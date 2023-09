FC Schalke 04: Star rührt Fans zu Tränen – „Finde keine Worte“

Diese Nachricht traf die Fans des FC Schalke 04 bis ins Mark: Torhüter Marius Müller hat sich einen Sehnenabriss im Adduktorenbereich zugezogen, muss operiert werden und wird dem Team monatelang fehlen.

Jetzt hat der Schlussmann des FC Schalke 04 sich via Instagram bei den Fans gemeldet und rührt sie damit zu Tränen. Seinen Ausfall wiegt sportlich wie menschlich schwer.

FC Schalke 04: Müller meldet sich nach Verletzung zu Wort

„Ich finde nach wie vor keine Worte für die Unterstützung, die mir in den letzten Tagen entgegengebracht wurde – sei es vom Team, den Trainern, Freunden & Familie oder von euch Fans! Es ist Wahnsinn, was ich bisher in der Arena erleben durfte. Unbeschreiblich!“, schreibt Müller bei Instagram und bedankt sich.

Er will die Fans über seinen Heilungsprozess auf dem Laufenden halten. „Ich wünsche meinem Team und dem gesamten Verein nur das Beste und eine maximale Punkteausbeute!“ so Müller, der bereits sein Comeback ankündigt: „Heute ist nicht aller Tage, ich komm‘ wieder, keine Frage!“

Eigentlich ist Müller im Sommer als Nummer zwei geholt worden. Aufgrund der Verletzung von Ralf Fährmann stand er plötzlich zwischen den Pfosten, überzeugte mit starken Paraden und erkämpfte sich so einen Stammplatz. Die Fans schlossen den sympathischen Keeper nach seinen herausragenden Auftritten schnell ins Herz. Deshalb tut ihnen der Ausfall jetzt auch so weh.

„Wir sind jetzt dein Rückhalt!“

Fast die komplette Mannschaft kommentierte den Beitrag von Marius Müller, sondern auch zahlreiche Fans meldeten sich dort zu Wort. Sie sprechen ihm ihre Besserungswünsche aus, sprechen ihm Mut zu.

„Du kommst stärker zurück, du bist ein riesengroßer Rückhalt für uns gewesen bisher, wir sind jetzt dein Rückhalt!“, kommentiert ein Fan, ein anderer schreibt: „Marius, werde schnell wieder gesund. Du bist ein Kämpfer und mit Abstand der beste Spieler bis jetzt. Ich weiß, du wirst noch stärker zurückkommen.“

Wie lange Müller genau ausfällt, ist zurzeit noch nicht abzusehen. S04 schrieb bloß von „mehreren Monaten“. Am Dienstag (19. September) steht erst einmal die Operation an, dann beginnt der Heilungsprozess.