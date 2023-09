FC Schalke 04: Horror-Szenario abgewendet? Abstiegs-Profi sieht Licht am Ende des Tunnels

Beim FC Schalke 04 erlebte er den schwärzesten Moment der jüngeren Vereinsgeschichte hautnah mit. Doch auch nach seinem Abgang aus Gelsenkirchen wandte sich seine Karriere nicht gerade zum Besseren. Mittlerweile ist der Spieler sogar vereinslos.

Kein Verein wollte ihn bisher haben. Und so begann das Zittern für den ehemaligen Profi des FC Schalke 04. Hat seine Karriere noch eine Zukunft? Jetzt sieht er plötzlich Licht am Ende des Tunnels.

FC Schalke 04: Vereinsloser Weltmeister

Weltmeister, Confed-Cup-Gewinner, englischer Pokalsieger – Shkodran Mustafi durfte in seiner Karriere als Fußballer oft jubeln. Doch zuletzt erlebte er einige Nackenschläge. 2021 stieg er mit den Knappen ab. Danach ging es für ihn zu UD Levante nach Spanien.

Auch hier erlebte er das pure Drama. Wieder Abstieg, wieder zweite Liga. In der anschließenden Saison fiel er beinahe die gesamte Spielzeit verletzt aus. In diesem Sommer entschloss sich Levante schließlich, nicht mit dem ehemaligen Spieler vom FC Schalke 04 zu verlängern. Und so war Mustafi auf einmal vereinslos.

Rückkehr zu alten Wurzeln?

In der Transferperiode zeigte kein Team Interesse am ehemaligen Weltmeister. Gerade nach seiner langwierigen Verletzung befürchtete manch ein Fan schon, dass es das für Mustafi gewesen sein könnte. Hoffnung kommt nun aus Italien – ausgerechnet von Sampdoria Genua, wo der Innenverteidiger einst seine Profi-Karriere begann.

„Es gibt eine Liste mit drei bis vier Namen, es gibt nicht viele vereinslose Spieler. Wir versuchen gerade festzustellen, wer körperlich am fittesten ist“, erklärte Genuas Sportdirektor Andrea Mancini der Zeitung „Il Secolo XIX“. Mustafi sei einer der Kandidaten.

FC Schalke 04: Aus noch abwendbar

Damit wäre ein vorzeitiges Ausscheiden aus der Fußballer-Welt abgewendet. Dafür müsste Mustafi aber erneut zweitklassigen Fußball akzeptieren. Genua steht in der Serie B aktuell nur auf Platz 15. Trainiert wird die Mannschaft von Fußball-Legende Andrea Pirlo.

Für den FC Schalke 04 lief Mustafi im übrigen nur in 13 Spielen auf. Im Winter 2021 liehen die Knappen den damaligen Arsenal-Profi aus, um den Abstieg noch zu verhindern. Ein Plan, der allerdings nicht aufging.