FC Schalke 04: Jetzt ist es offiziell! S04 verkündet Neuzugang

Der erste Neuzugang beim FC Schalke 04 ist da! Zwar nicht bei der ersten Mannschaft, dennoch könnte er auch für die Profis interessant werden.

Denn bei dem neuen Spieler des FC Schalke 04 handelt es sich um einen Drittliga-Stürmer. Er wird in der kommenden Saison für die U23 der Königsblauen auflaufen. Irgendwann vielleicht auch in der 2. Liga?

FC Schalke 04 holt Drittliga-Stürmer

Die Rede ist vom Südkoreaner Seok-ju Hong, der sich zur Saison 2024/25 dem FC Schalke 04 anschließen wird. Der Mittelstürmer mit Drittliga-Erfahrung kommt von Viktoria Köln nach Gelsenkirchen. Das verkündete der Traditionsverein am Donnerstag (18. April).

Auch interessant: FC Schalke 04: Geraerts mit Warnung an S04-Stars – „Der größte Fehler“

„Ich freue mich sehr, dass Seok-ju ab Sommer für uns spielt. Er ist ein sehr beweglicher und abschlussstarker Stürmer, der seine Mitspieler in Szene setzt und selbst Tore erzielt. Wir haben uns länger um ihn bemüht und sind glücklich, dass wir ihn nun in seiner weiteren Karriere begleiten dürfen”, so Chef-Trainer Jakob Fimpel.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie so häufig machte der Klub keine genauen Angaben darüber, wie lange die Vertragslaufzeit ist. 2018 wechselte Hong aus seiner Heimat Südkorea nach Deutschland, wo er zunächst beim SV Bergisch Gladbach 09 erste Erfahrungen sammelte. Danach ging es zum SV Deutz 05, ehe er 2020 zur U19 von Viktoria Köln wechselte.

Prominente U23

Seitdem hat sich Hong zur ersten Mannschaft der Kölner hochgespielt, kommt in der laufenden Saison auf 13 Pflichtspiele. Bislang gelangen ihm zwei Scorerpunkte. Ab dem Sommer wird er dann für die U23 des FC Schalke 04 auflaufen. Für die Regionalliga-Mannschaft des S04 ist es ein wertvoller Neuzugang mit reichlich Drittliga-Erfahrung.

49 Mal lief Hong mit seinen 20 Jahren schon auf, erzielte dabei vier Tore und bereitete vier weitere Treffer auf. Sollte er sich im nächsten Jahr gut präsentieren, würde er sicherlich auch seine Chance für die Zweitliga-Mannschaft erhalten. In der aktuellen U23 der Schalker finden sich mehrere Stars. Dominick Drexler und Timo Baumgartl sind suspendiert, trainieren erstmal mit der Reserve. Zudem ist seit Beginn der Saison Ex-Bundesliga-Profi Pierre-Michel Lassoga beim Team von Jakob Fimpel.

Mehr Nachrichten für dich:

Bei dem Transfer von Hong wird es aber nicht bleiben. Die Reservemannschaft wird sich noch weiter verstärken, um in der Regionalliga West auch in der kommenden Saison wieder anzugreifen.