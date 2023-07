FC Schalke 04: Karriereende abgewendet? Ex-S04-Star macht mysteriöse Andeutung

Seitdem er mit dem FC Schalke 04 vor einem Jahr die Meisterschaft in der 2. Bundesliga feierte, ist er vereinslos. Über ein Karriereende wurde sogar spekuliert.

Die Rede ist von Salif Sane, der seit seinem Abgang vom FC Schalke 04 keinen neuen Klub finden konnte. Das könnte sich nun aber ändern.

FC Schalke 04: Karriereende abgewendet?

Als der FC Schalke 04 Salif Sane geholt hat, spielte der Klub noch in der Champions League. Das war 2018. Anschließend erlebte er wie kaum ein anderer Spieler den rasanten Absturz der Königsblauen. Der Innenverteidiger stieg mit S04 in die 2. Bundesliga ab, feierte den Wiederaufstieg und war dann weg.

In vier Jahren kam Sane nur auf 82 Pflichtspiele für den Klub. Grund dafür waren seine zahlreichen Verletzungen. Immer wieder erlitt der Senegalese Rückschläge – auch ein Grund, wieso die Gelsenkirchener nicht mehr mit ihm verlängerten.

Aufgrund der vielen Verletzungen war sogar von einem Karriereende die Rede und das mit gerade einmal 32 Jahren. Schließlich fand Sane nach seinem Abgang aus dem Ruhrpott keinen neuen Klub, ist seit dem 1. Juli 2022 vereinslos. Das könnte sich jetzt aber ändern.

Sane macht mysteriöse Andeutung

Auf Twitter, wo der ehemalige Profi des FC Schalke 04 eigentlich kaum aktiv ist, postete er plötzlich zwei Emojis: einen Fußball und zwei Augen. Dahinter hängt er noch vier Punkte dran und verrät sonst nicht viel mehr. Was hat es damit auf sich? S04-Fans und auch Anhänger von Hannover 96, wo Sane vor seinem Schalke-Wechsel fünf Jahre unter Vertrag stand, werden direkt hellhörig.

Zum einen wünschen sich die Hannover-Fans, dass der einstige Publikumsliebling nach Niedersachsen zurückkehrt. Beim Zweitligisten hatte er seine wohl beste Zeit als Fußballer, ehe dann 2018 der Wechsel für sieben Millionen Euro zu Königsblau folgte. Und dann sind da auch noch die Schalke-Fans, die sich für Sane freuen. Zudem braucht S04 gerade selbst ebenfalls einen Innenverteidiger. Tatsächlich gibt es in den Kommentaren auch einige Stimmen, die ihn bei Königsblau sehen wollen. Dass der 1,96 Meter große Abwehrspieler aber zurückkehren wird, ist zu bezweifeln.

Der Beitrag von Sane ist mittlerweile aber schon einige Tage her. Am 20. Juli postete er die mysteriösen Emojis auf Twitter. Seitdem ist nichts passiert. Kein Transfer, keine Gerüchte. Was es damit auf sich hat, wird sich aber bestimmt wohl bald zeigen.